Sudamericano Sub-20: así quedó establecido el calendario del hexagonal final

Colombia y Venezuela abrirán este lunes el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub'20 que transcurrirá en Quito.

La primera jornada continuará con el choque entre Uruguay y Argentina, que terminaron este viernes como líder y segundo del grupo B, en tanto que Ecuador y Brasil, primero y escolta del A, protagonizarán el choque de fondo.

Así quedó el calendario del hexagonal final del Sudamericano:



Lunes 30 de Enero

Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Argentina

Ecuador vs. Brasil

Jueves 2 de febrero

Colombia vs. Argentina

Uruguay vs. Brasil

Ecuador vs. Venezuela

Domingo 5 de febrero

Uruguay vs. Colombia

Brasil vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina

8 de febrero

Ecuador vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Brasil vs. Argentina

11 de febrero

Colombia vs. Brasil

Argentina vs. Venezuela

Ecuador vs.Uruguay