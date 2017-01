Vuelve y juega: Fernandinho sancionado cuatro fechas tras esta brutal entrada

El centrocampista brasileño del Mánchester City Fernandinho fue castigado con cuatro partidos de sanción por su expulsión el pasado lunes en el encuentro liguero que enfrentó a su equipo contra el Burnley, anunció este miércoles la Federación Inglesa (FA).

El jugador, de 31 años, recibió una roja directa por una entrada con los dos pies por delante al islandés Johann Berg Gudmundsson en el tramo final de la primera parte de un partido que acabó con la victoria del City por 2-1.

Not sure Fernandinho can argue with that decision. Marcos Rojo thinks it's a superb tackle. pic.twitter.com/0dUJhUQMvT