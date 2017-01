"Me batí hasta el final y he luchado duro": Tiger Woods tras su regreso

Tiger Woods insistió en tomarse de forma positiva su frustrante regreso a la competición tras casi dos años de ausencia, al firmar este jueves una tarjeta de 76 golpes, cuatro sobre el par, en el torneo estadounidense de La Jolla, al sur de California. (Vea también: Los 10 deportistas con mayor valor comercial en 2016)

Esta ha sido la peor primera ronda de Woods en su carrera, luego de los 73 golpes que hizo en la apertura del Abierto de Phoenix (Arizona).

Woods, que en los últimos años viene luchando contra una serie de lesiones, enfrentó al desafiante campo de South Course de Torrey Pines.

Pese al decepcionante cartón, Woods, de 41 años, se vio animado en su primer partido completo desde el año 2015. El 'Tiger' de la PGA llegó a estar entre los 11 primeros de la jornada en los primeros 9 hoyos, pero en los 9 finales una serie de bogeys torpedeó su impulso. (Los 20 deportistas más ricos de la historia)

"Me batí hasta el final y he luchado duro", dijo. "Fue bueno tener una ronda aún cuando no golpeé tan bien. Estuve en un buen lugar para hacer una buena ronda, y esa es una de las cosas positivas que voy a sacar de ella", indicó.

El ex número uno está esperanzado por poder mejorar en la segunda ronda del viernes. Jason Day, número uno del mundo, pidió a los aficionados que tuvieran paciencia con Woods en su regreso al golf. "Tener 17 meses de descanso es mucho, mucho tiempo", dijo Day. (Lea también: McIlroy estará de baja más de un mes por lesión)

- Rose sale al frente -

El inglés Justin Rose salió al frente del torneo al conseguir un cartón de 65 golpes, siete bajo par, uno menos que el canadiense Adam Hadwin.

Rose, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2013, sacó un eagle (emboque en un golpe) en su último hoyo después de nueve tormentosas cotas en el tramo final de la ronda. (Más de golf, aquí)

Hadwin, segundo puesto en el torneo La Quinta el pasado fin de semana.

Resultados del Farmers Insurance Open (par 72):

1.- Justin Rose (ENG) 65

2.- Adam Hadwin (CAN) 66

3.- Gary Woodland 67

.- Brad Fritsch (CAN) 67

.- Charles Howell 67

.- Beau Hossler 67

.- Trey Mullinax 67

8.- Jonas Blixt (SWE) 68

.- Stewart Cink 68

.- Brandt Snedeker 68

.- Graham DeLaet (CAN) 68

.- Kim Whee (KOR) 68

.- Patrick Rodgers 68

.- Robert Streb 68

.- Pat Perez 68

.- Brian Stuard 68

.- Brian Harman 68

.- Ryan Brehm 68

...............

32.- Gonzalo Fernández (ESP) 70

47.- Julián Etulian (ARG) 71

77.- John Rahm (ESP) 72

.- Camilo Villegas (COL) 72

.- Emiliano Grillo (ARG) 72

.- Sebastián Muñoz (ESP) 72

96.- Jhonattan Vegas (VEN) 73

.- Miguel Angel Carballo (ARG) 73

133.- Tiger Woods (USA) 76