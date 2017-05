Tiger Woods fue arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol

La superestrella de golf Tiger Woods fue arrestado este lunes en Florida por presuntamente ir manejando bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron cerca de su residencia en Júpiter, Florida.

Woods, fue detenido alrededor de las 3 a.m. según los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

El estadounidense, 14 veces campeón de Grand Slam, fue liberado siete horas después, bajo fianza, informaron las autoridades a los diferentes medios norteamericanos.

Tras el escándalo sexual de hace nueve años, que le obligó a alejarse del golf, intentó regresar al deporte, pero sus problemas de espalda no le dejaron recuperar el nivel con el que fue conocido como el mejor jugador del mundo.

Por lo que en abril de este año se sometió a una cirugía de fusión espinal, la cual tardaría seis meses en recuperarse antes de volver a la actividad física.

"Cuando esté recuperado, espero volver a una vida normal, jugar con mis hijos, competir en golf profesional y vivir sin el dolor que he estado luchando durante tanto tiempo", afirmó tras salir del quirófano.

