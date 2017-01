Tiger Woods no pasó el corte en su regreso

El inglés Justine Rose continúa líder en el Farmers Insurance Open de golf, que se disputa en el Club Torrey Pines, de San Diego (California), con 136 golpes, ocho por debajo del par, tras la disputa de la 2ª ronda que ha supuesto la despedida de Tiger Woods, que no superó el corte. (Lea también: "Me batí hasta el final y he luchado duro": Tiger Woods tras su regreso)

Woods, aunque mejoró en cuatro golpes su tarjeta de ayer, día en el que retomó la actividad en el circuito de la PGA después 17 meses de baja, acabó hoy con 72 golpes, con dos birdies y dos bogeys, y quedó a 12 del líder. (También le puede interesar: McIlroy estará de baja más de un mes por lesión)

Por su parte Rose, que este viernes acabó con 71 golpes anotados en su tarjeta, continúa en primera posición tras lograr su tercer birdie de la jornada en el último hoyo después de sumar dos bogeys consecutivos -en el 14 y en el 15- que le podrían haber puesto por detrás de sus inmediatos perseguidores: el canadiense Adam Hadwin y el estadounidense Brandt Snedeker.

Hadwin, con cuatro birdies por dos bogeys, y Snedeker, con seis birdies por tres bogeys, se situaron a un impacto del inglés y aventajan en un golpe a los cuartos clasificados, los estadounidenses Ollie Schniederjans y Keegan Bradely. (Más de golf, aquí)

El español Jon Rahm subió hasta la vigésimo primera posición, con un total de 141 golpes, a cinco del líder, después de terminar hoy con 69, con cinco birdies por dos bogeys. Posición que comparte, entre otros, con el argentino Emiliano Grillo que rellenó una tarjeta con un eagle, en el hoyo 10 -un par 5-, cinco birdies y cuatro bogeys.

El número uno del mundo, el australiano Jason Day, también dijo adiós al torneo tras acumular 147 golpes en las dos rondas, tres por encima del par, en el que se situó el corte.

Tampoco pasaron el corte el español Gonzalo Fernández-Castaño y el argentino Miguel Ángel Carballo.

- Clasificación tras la segunda ronda:

.1. Justin Rose (ING) 136 (65+71) golpes (-8)

.2. Adam Hadwin (CAN) 137 (66+71)

.+. Brandt Snedeker (USA) 137 (68+69)

.4. Ollie Schniederjans (USA) 138 (69+69)

.+. Keegan Bradely (USA) 138 (69+69)



.6. Robert Streb (USA) 139 (68+71)

.+. Brian Harman (USA) 139 (68+71)

.+. Zac Blair (USA) 139 (70+69)

.+. Kevin Streelman (USA) 139 (69+70)

------



21. Jon Rahm (ESP) 141 (72+69)

.+. Emiliano Grillo (ARG) 141 (72+69)

48. Camilo Villegas (COL) 143 (72+71)

.+. Sebastian Muñoz (COL) 143 (72+71)

.+. Jhonattan Vegas (VEN) 143 (73+70)

67. Julian Etulain (ARG) 144 (71+73).