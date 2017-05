“No estoy conforme”: Miguel Ángel Russo

Redacción deportes

Millonarios no enamora. Aunque con su triunfo de ayer 2-0 ante el Atlético Huila volvió a meterse entre los ocho que avanzan a los cuartos de final de la Liga Águila, su fútbol no ilusiona a los hinchas y ni siquiera convence al técnico Miguel Ángel Russo, más autocrítico que de costumbre luego del sufrido éxito ante los opitas, pues la tranquilidad apenas llegó a las tribunas de El Campín a los 96 minutos, cuando David Macallister Silva anotó el segundo gol y sentenció el juego.

Aunque Millonarios mereció ganar, ante un rival tímido y sin ambición, estuvo a punto de ceder el empate en casa, que hubiera sido fatal para sus cuentas a cinco fecha del final del Todos contra Todos.

Los azules comenzaron ganando con un gol de Ayron del Valle, tras una buena combinación previa entre Henry Rojas y Jaír Palacios, quien fue el que habilitó al goleador, a los 21 minutos.

En la primera mitad, los locales, sin pasarles por encima a sus rivales, pudieron haber anotado al menos un gol más, pero en el complemento perdieron el control de las acciones. De hecho, fue el visitante el que contó con las mejores opciones para anotar, pero no tuvo contundencia.

Una vez más, a Millonarios se le notó la ausencia de un armador, de un generador de juego, porque el venezolano Jacobo Kouffati tiene apenas chispazos de calidad y es muy intermitente.

“Nos costó. No estoy conforme”, admitió en la rueda de prensa el técnico Miguel Ángel Russo, quien explicó: “Hoy tenemos seis puntos más que hace una semana y eso es bueno, pero en verdad no jugamos bien. O somos muy acelerados o muy lentos; no hemos podido lograr el ritmo ideal para manejar un partido. Probablemente es el juego más malo que hemos jugado como locales, porque no supimos imponer condiciones. Más allá del triunfo y los goles no estoy conforme. Nos cuesta mucho recuperar en el medio y no estamos precisos en la entrega de la pelota”.

Con la victoria, los embajadores llegaron a 23 puntos y, sumando siete de los 15 que tienen por jugar, avanzarán a cuartos de final. El próximo sábado, desde las 7:45 p.m., visitarán al Once Caldas. Luego jugarán en Bogotá contra Cortuluá, Tigres y Patriotas, antes de ir a enfrentarse al Cali, en Palmaseca. “Hay que seguir mejorando; no tenemos la mejor nómina del torneo, pero tampoco la peor. Confío en que podemos hacer las cosas con más eficacia y no sufrir tanto los partidos”, enfatizó Russo, quien insiste en que es más importante el funcionamiento colectivo que el rendimiento individual de sus hombres.

Anoche, en Ibagué, Santa Fe sufrió una dolorosa derrota 3-1 ante Tolima, resultado que lo deja en la octava posición, con 23 unidades, aunque un partido más.

Los cardenales viajarán esta noche a Brasil, pues el jueves enfrentarán al Santos, por la cuarta fecha del grupo 2 de la Copa Libertadores de América.