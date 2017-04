¿Cómo avanzan los estadios para los Juegos Bolivarianos de Santa Marta?

Jesús Miguel De La Hoz

Los Juegos Bolivarianos están a la vuelta de la esquina. Faltan 196 días para que Santa Marta reciba estas justas en las que hay confirmados 4,900 deportistas de 12 países. Es una gran apuesta la de la ciudad debido a que estas competencias marcan el inicio del ciclo olímpico de Colombia hacia Tokio 2020. Serán 12 escenarios los que estrene la capital del Magdalena para estos juegos, pero ¿cómo avanzan?

Según precisó el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, las infraestructuras están dentro de los cronogramas. “El diseño que se realizó para estos escenarios fue pensado en el tema tiempo, por esa razón mientras estamos trabajando el terreno paralelamente estamos adelantando en planta”, precisó el mandatario. “Le hemos hecho seguimiento a cada una de las obras y no tengo duda que los escenarios van a estar para los Juegos Bolivarianos”.

Todos los estadios ya tienen una fecha de entrega establecida. Los primeros en estar listo serán los escenarios de béisbol y softbol para el 25 de septiembre. Hay otros seis que están programados para para el 30 de octubre (Parque de raquetas, estadio rugby, patinódromo, complejo acuático, coliseo mayor y coliseo menor), mientras que el estadio de fútbol deberá ser entregado el 1 de noviembre.

De los 12 escenarios, hay 10 que ya están en obra. Según algunos documentos que maneja la alcaldía, la mayoría de estadios están cumpliendo con el programado para esta fecha. Hay algunos que están retrasados en campo, pero que se están adelantando en fábrica. “Mientras se trabaja en el terreno, también se va adelantando en planta. El sistema de construcción que tenemos es modular y es con prefabricado. Así que cuando eso se instale en la planta de manera rápida avanzamos con el porcentaje”.

Sin embargo, hay dos escenarios en los que aún no han iniciado trabajos: BMX y atletismo. El mandatario resaltó que el primero ya está adjudicado y su construcción está programada para tres meses. Mientras que la adjudicación del estadio de atletismo se hará la próxima semana, esta obra tiene una proyección de cuatro meses para ser entrega.

Además, hay dudas por el estadio de fútbol, debido a la complejidad del escenario. Sin embargo, Martínez confía en que el estadio estará habilitado para los Juegos Bolivarianos, “puede ser que no esté 100 % terminado”, afirmó el alcalde, quien también duda por la gradería occidental, “si no funciona una parte de la gradería occidental serán las que tienen que ver con las áreas administrativas, sin embargo, serán sectores que no comprometan la realización de los juegos”, agregó. A lo anterior el mandatario añadió que los camerinos están listos y que ya se está trabajando en la gramilla con la empresa Equiver, que manejó el cambio del gramado del estadio El Campín de Bogotá y del Metropolitano de Barranquilla.

Sobre el sector en el que se encuentra el estadio de fútbol y en el que también estarán atletismo y BMX, se ha hablado sobre la dificultad del acceso, al respecto el alcalde Martínez señaló que este ya está autorizado contractualmente, “es un proyecto de 12.000 millones de pesos, van a quedar habilitados los accesos además de sus redes eléctricas y de agua”, resaltó. “Toda el área en la que van a estar estos escenarios quedarán con sus accesos desde la vía alterna. Hay otro acceso que es desde la troncal del caribe, el cual la mitad se haría destapada porque hay un cruce de la línea férrea que supone una obra más compleja, pero la entrada siempre ha estado prevista desde la vía alterna”.

¿Cómo evitar que los escenarios queden en el olvido?

Rafael Martínez tiene una estrategia definida para que los escenarios no queden en el abandono. Recientemente se ha visto lo que sucedió con la infraestructura que dejaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la mayoría está en el olvido. El alcalde resalta que este tema quedará en manos del instituto de deportes, que se encargará de la programación de lo que tiene que ver con el uso, mantenimiento y sostenimiento cada uno de los estadios, “van a generar recursos por sí mismos debido al producto de las ventas que se hagan en las diferentes tiendas que se ubiquen allí, de esta manera habrá una actividad comercial inducida y organizada”, dijo Martínez.

También precisó que se está previendo que el impuesto que se genera a partir de la telefonía celular se oriente para el mantenimiento y sostenimiento de estas infraestructuras, entendiendo que el legado que dejen estas justas son los escenarios y que no los pueden hacer para que a los cinco años estén en ruinas. Por su parte, en lo que corresponde al estadio de fútbol, el mandatario dice que “el Unión Magdalena tendrá que regresar en unas nuevas relaciones con la ciudad ya no será gratuito, sino que tendrá que prever que una parte de la taquilla tendrá que orientarse al mantenimiento y sostenimiento de esta infraestructura”.

Además, agregó el alcalde que el antiguo estadio se demolerá y allí se va a construir una arena de eventos. “Será un escenario multipropósito que tendrá capacidad de albergar entre 3,500 y 4,000 personas. Será el auditorio más grande de la ciudad y traerá turismo de eventos. La idea es que lo que genere ese escenario subsidie al mantenimiento y el sostenimiento del resto de las infraestructuras”, finalizó.