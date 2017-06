El desafío viral de Floyd Mayweather que fracasó y generó indignación

Floyd Joy Mayweather es un multimillonario boxeador. Ha acumulado una enorme fortuna gracias a su exitosa carrera en los cuadriláteros. Él disfruta alardeando de sus lujos y comodidades en redes sociales. Esta vez lo hizo proponiéndole un reto a sus seguidores. (Reglamento y peso: así será el combate Mayweather-McGregor en Las Vegas)

El #MayweatherChallenge, explicó el púgil estadounidense, se trata de mostrar el estilo de vida de cada uno. “Qué pasa, soy Floyd Mayweather con el Mayweather Challenge. No tienes que ser rico o pobre, sólo muestra tu estilo de vida”, expresó en un video que difundió en su cuenta de Instagram.

“Ahora estoy en mi limusina Rolls-Royce personalizada, con la alfombra de chinchilla, con un reloj Patek Phillipe 44 mm. de oro blanco. Este es mi estilo de vida”, dijo Mayweather, quien recibió insultos y críticas por el desafío que propuso. ("Mayweather-McGregor es una pelea por el dinero": presidente del Consejo Mundial de Boxeo)

My #MayweatherChallenge showing off my lifestyle! pic.twitter.com/WSJFBnK9VJ

