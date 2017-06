La recuperación del gimnasta que sufrió impresionante fractura en los Olímpicos

La tarde del 6 de agosto de 2016 fue oscura para el gimnasta francés Samir Ait Said. Su mentalidad estaba puesta en un objetivo: ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Para esto realizó una preparación ardua. Ese día llegó con confianza a la Arena Olímpica de Río. Junto con sus compañeros de la delegación sonreía y contaba chistes. Una buena manera para mitigar el estrés. Una vez comenzó la sesión clasificatoria su cara cambió. Se vio enfocado y serio. Pero todo cambió tras un mal aterrizaje en la prueba de salto al caballete. Sufrió fractura de tibia y peroné.

The road to recovery of @samiraitsaid1 will inspire you #NeverGiveUp @gymnastics pic.twitter.com/y1nDK8PgiQ

— Olympics (@Olympics) 23 de mayo de 2017