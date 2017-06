Pacquiao parte como gran favorito ante el inexperto Jeff Horn

AFP

Un desconocido contra una leyenda viva del boxeo, un profesor contra un senador: el inexperto australiano Jeff Horn desafía a la estrella filipina Manny Pacquiao por el título de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante 50.000 personas, el domingo en el Suncorp Stadium de Brisbane.

A sus 38 años, 'Pac-man', la gran estrella nacional del deporte filipino, quiere demostrar que sigue siendo uno de los mejores boxeadores en activo, incluso después de una corta retirada el año pasado. "En todos mis años de boxeo, nunca estuve tan motivado y con ganas como estoy ahora ante esta pelea", afirmó.

En su palmarés, Pacquiao tiene 59 victorias (38 de ellas por KO) y seis derrotas en 67 combates. Es sin duda el grandísimo favorito para la pelea del domingo. Frente a él tendrá a un aspirante de 29 años con aspecto de yerno ideal, exprofesor de Educación Física, que tiene un palmarés de 16 victorias y un nulo, en una trayectoria hasta ahora relativamente discreta.

Pacquiao, eso sí, no quiere subestimar a Jeff Horn, al menos públicamente. Incluso destaca de él que esté "invicto", sea "joven", "sólido" y "agresivo", pero el entorno del filipino no oculta que piensa en el KO, incluso aunque Manny no haya terminado un combate antes del límite desde su victoria sobre el puertorriqueño Miguel Cotto en 2009.

"La gente dice que Manny no ha logrado un KO desde hace años, pero fue ante rivales top, con experiencia en profesionales, frente a campeones del mundo o excampeones del mundo", destaca su preparador físico, Justin Fortune.

Horn y su plan en diez etapas

"Este chico (Horn) no tiene para nada ese grado de experiencia. Nunca ha combatido delante de 50.000 personas. Los nervios juegan un papel esencial en un combate (...) Manny lo ha hecho, está acostumbrado, eso no tiene importancia para él. Jeff no lo ha hecho", subraya.

El entorno de Horn no se da por derrotado de antemano y avisa a Pacquiao de que tendrá "su combate más difícil", según las palabras del entrenador Glenn Rushton: "Nos hemos entrenado más duro que nunca para esta pelea, estamos preparados para la guerra".

En un estilo que recuerda a su etapa como profesor, Jeff Horn asegura que tiene "un plan en diez etapas" para derrotar al filipino.

Pacquiao regresó a los rings en noviembre, después de siete meses fuera de ellos. Venció entonces al estadounidense Jessie Vargas por decisión unánime de los jueces, con lo que recuperó el título OMB de peso wélter, que ahora espera conservar.

Para su entrenador, Freddie Roach, esta pelea en Brisbane es una etapa más antes de una esperadísima revancha ante el estadounidense Floyd Mayweather, que le ganó a los puntos en una decepcionante "pelea del siglo" en 2015.