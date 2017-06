Serie Mundial de Boxeo: Heroicos de Colombia pierden en la semifinal

El medallista olímpico Yuberjen Martínez no participó en los combates de este viernes en La Habana.

Los Heroicos de Colombia habían perdido 3-2 los primeros combates de cuartos de final de la Serie Mundial de Boxeo contra los Thunder de Italia. Se marcaron como objetivo darle vuelta al score para clasificar a las semifinales, y lo lograron. Con un contundente 4-0 en Palmira dejaron el definitivo 6-4 y ganaron el cupo para luchar contra los Domadores de Cuba.

El pasado 3 de junio, en Soledad, Atlántico, Yuberjen Martínez, Leonel de los Santos Núñez y Elvis Rodríguez le dieron tres puntos a Colombia, frente a los 2 de los de la isla. Este viernes, en el Coliseo Deportivo de La Habana se debía definir uno de los finalistas de la Serie Mundial.

Lamentablemente Los Heroicos perdieron 5-0 y serán los Domadores, que se quedaron con un 7-3 a su favor, quienes enfrenten a los Lobos de Astana de Kazajstán en las definitivas peleas. (Conozca aquí la historia del boxeo en Colombia)

Yosbany Veitía (52 kg), Lázaro Álvarez (60), Roniel Iglesias (69), Julio César La Cruz (81) y José Ángel Larduet (+91) derrotaron a Johan Vargas, Albeiro Paredes, Ricardo Legarda, Jeisson Camargo y Junior González, respectivamente.

“La estrategia fue desarrollar los cinco asaltos y boxear en las tres distancias para llegar en plenitud de forma a Honduras, donde en solo unas horas comenzará el pre-mundial de la disciplina”, manifestó el boxeador cubano Roniel Iglesias.

Por su parte, el compatriota de Iglesias, Lázaro Álvarez, expresó tras la victoria de su escuadra: “Me cuidé del rival que tenía por delante ya que es un boxeador muy fajador y no quería caer en la corta distancia, donde me podía ocasionar algún corte en el rostro y con el premundial en solo unos días, preferí realizar un combate de mayor precisión y no de reiterados golpes”.