Trezeguet promueve candidatura de París 2024 jugando con niños en Perú

AFP

El franco-argentino David Trezeguet, campeón mundial con Francia y embajador de la candidatura de París a los Juegos Olímpicos de 2024, jugó fútbol de salón con niños de un barrio marginal de Lima, con quienes compartió su historia de como llegó a triunfar en el balompié. (Sin orden definido, Los Ángeles y París acogerán los Olímpicos de 2024 y 2028)

El exdelantero de la selección francesa visitó el jueves Manchay, un barrio popular al este de Lima, donde practicó fútbol callejero en una loza de cemento en lo alto de un cerro con un grupo de entusiastas que no salían de su asombro al ver a un "campeón mundial".

En medio de sus recuerdos, Trezeguet dijo que "París es seria candidata para aportar un nivel más elevado en el deporte y por eso queremos los Juegos Olímpicos".

"Nuestro eslogan es la igualdad y el sacrificio para llegar a ser elegidos", acotó el exjugador. El Comité Olímpico Internacional (COI) decidirá en septiembre en Lima entre París y Los Ángeles para organizar los Juegos de 2024.

El mundialista compartió sus vivencias de futbolista con medio centenar de niños que lo recibieron con carteles en las faldas de un cerro rodeado de viviendas de madera que carecen de agua potable y desagüe.

"Sigan creciendo, mantengan las esperanzas, les deseo lo mejor a presente y a futuro", dijo a los niños 'Trezegol'.

Trezeguet relató a los niños, que lo escuchaban atentos como si fuera un narrador de cuentos, sus inicios como jugador en el club Juventus de Italia, donde jugó 10 años.

También evocó a los ex jugadores Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic y Alessandro Del Piero, con quienes compartió vestuario en la Juventus.

"Son jugadores que han marcado una historia muy importante en el fútbol, pero en la vida en algún momento hay que dejar su lugar a las nuevas generaciones", comentó.

Su meta: dirigente de Juventus

Trezeguet explicó que ahora está abocado a su preparación para ser dirigente de la Juventus tras descartar seguir una carrera como técnico.

"Me dedico en la parte dirigente, me estoy preparando, he podido regresar a un club importante como la Juventus, el cual me ha dado la oportunidad de conocer un mundo importante en mi carrera del rectángulo verde, hoy mi rectángulo son las oficinas", agregó.

Trezeguet debutó en el club argentino Platense en 1993 y en su extensa carrera pasó por clubes como el Mónaco de Francia, la Juventus de Italia y el River Plate argentino.

En 1998, alcanzó la gloria consagrándose campeón mundial con Francia. En 2000 fue también campeón de la Eurocopa con la selección gala.