Periodista Rafael Henzel, sobreviviente de tragedia aérea del Chapecoense, vuelve a la radio

El locutor Rafael Henzel, uno de los seis sobrevivientes del siniestro aéreo del Chapecoense ocurrido el pasado 28 de noviembre en Antioquia, volvió a la radio luego de estar un mes por fuera de los micrófonos. (Lea: Sobreviviente del accidente de LaMia quiere narrar próximo juego del Chapecoense)

La aparición la hizo como invitado en uno de los programas de Radio Oeste Capital en Brasil, según lo informó El Colombiano. En la intervención de Henzel, este confesó algunos detalles de lo que ocurrió en cabina momentos antes de que el avión de Lamia se accidentara. “No fuimos advertidos de ninguna emergencia. Ninguno sufrió, no hubo desespero, no hubo absolutamente nada, simplemente las luces se apagaron”, dijo. (Lea: Pasajeros de avión del Chapecoense no se percataron de la emergencia)

El periodista agregó que el lunes del choque no solo el equipo Chapecoense estaba ilusionado con el partido que tenían planeado jugar contra el Atlético Nacional en Medellín, sino que toda la ciudad del estado de Santa Catarina estaba ansiosa por el viaje.

“Hace un mes nos estábamos preparando para ir a Guarulhos, a Santa Cruz de la Sierra, para mí no es fácil. Ya no están. Si el piloto (Miguel Quiroga) hubiese pedido may day, no seríamos subcampeones, ni campeones de la Sudamericana, estarían vivos...”, contó.

Henzel concluyó que espera volver a trabajar normalmente a partir del 9 de enero próximo y que entre sus planes está narrar el primer partido de 2017 del Chapecoense contra el equipo Joinville.