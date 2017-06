¿Pupitrazo en Ley del Deporte?

A pesar de las múltiples manifestaciones de inconformidad frente al proyecto de Ley N° 264 de 2017, “por el cual se reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre”, todo indica que este martes, a partir de las 10:00 a.m., los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobarán en primer debate la iniciativa.

La semana pasada, algunos integrantes de la célula legislativa recomendaron socializar y discutir el documento en las principales ciudades del país y brindarles participación a deportistas, entrenadores, árbitros y demás interesados.

Ayer se realizó una audiencia pública en el Congreso, en la que participaron cerca de 180 representantes de entidades del Sistema Nacional del Deporte, entre ellos Clara Luz Roldán, la directora de Coldeportes, y Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, organismos que han impulsado la ley, la igual que la Superintendencia de Sociedades.

“Desde febrero se publicó el texto en la página web de Coldeportes y hemos recibido cerca de 280 comentarios y aportes. Queremos construir una Ley del Deporte de manera conjunta, con ideas que permitan mejorarla. Este es un paso inicial, no estamos cerrados a nutrir y mejorar el proyecto”, señaló Roldán en su intervención.

Medina, por su parte, defendió su posición y la de la entidad que representa: “Son bienvenidos los espacios de participación, pero no podemos permitir que se pierdan los roles. No hay afán de aprobar algo, lo único que queremos es hacer bien las cosas y no las estamos haciendo a espaldas de nadie”.

Los representantes Ángela María Robledo y Rafael Palau, además de los dirigentes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), insisten en que la nueva ley le quita a Coldeportes parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control, limita la participación a los deportistas en las asambleas de sus federaciones y permite que los clubes se conviertan en Sociedades por Acciones Simplificadas Deportivas (SASD), es decir, que sean propiedad de una sola persona.

Coldeportes insiste en que para el caso de los clubes profesionales de fútbol serán más rigurosas la vigilancia y el control, que estarán a cargo de la Supersociedades, Coldeportes y la Superintendencia Financiera.

En los próximos días, en esa misma Comisión, se debatirá también la Ley del Entrenador Deportivo, un proyecto que deja en manos de los técnicos de alto rendimiento el futuro de cerca de 250.000 licenciados en educación física y deportes en todo el país.