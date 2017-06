Panorama de este deporte en Colombia

El boxeo, renaciendo de las cenizas

Jesús Miguel De La Hoz

Hubo un tiempo en el que el boxeo fue el deporte más seguido en Colombia. Fue una época en la que aún no existían los James Rodríguez, los Falcao García o los Nairo Quintana, un tiempo en el que todos querían seguir los pasos de grandes exponentes del deporte de las narices chatas, como Antonio Cervantes Kid Pambelé, Rodrigo Rocky Valdés o Miguel Happy Lora. Se veían niños con los guantes puestos, lanzando golpes e intentando danzar dentro de un cuadrilátero imaginario. Lo hacían siguiendo los pasos de esos ídolos que llevaron el nombre de Colombia a lo alto.

Parece que ese tiempo fue un sueño. Pasó tan deprisa, que apenas se sintió como el aire que desprende un jab de derecha o un gancho que busca la mandíbula del adversario para noquearlo. Dos décadas en la historia son todo y son nada. Pero de a poco este deporte ha vuelto a tener visibilidad en el país. Salió de ese escondite infame del olvido gracias a la destacada presentación que tuvieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro pugilistas como Yuberjen Martínez, Íngrit Valencia y Ceiber Ávila.

Esa exhibición asombrosa de los peleadores nacionales en los coliseos de la Cidade Maravilhosa, en donde se batieron como gladiadores para lograr su objetivo, fue vital para que Coldeportes aumentara su apoyo económico a la Federación Colombiana de Boxeo, que hasta 2016 era de $370 millones anuales. Y, además, la entidad financió la participación, por primera vez, de una selección nacional en una Serie Mundial de Boxeo, evento en el que compiten los países que pelean constantemente por medallas en los Juegos Olímpicos, como Cuba, Kazajistán, Gran Bretaña, Francia, entre otros.

Sin embargo, sólo es la rama aficionada la que ha tenido esa exposición mediática. Los peleadores profesionales aún trabajan con las uñas para buscar oportunidades. No todo es color de rosa en el país del Sagrado Corazón. Y, sobre todo, por la falta de escenarios. En las principales ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, existen las instalaciones, pero no son de calidad. “Son muy humildes debido a que no existen muchos recursos y antes de los Olímpicos este deporte estaba casi en el olvido debido a que no tenía muchos resultados”, dijo Íngrit Valencia.

Esta pugilista, que ganó medalla de bronce en Río de Janeiro y que representa al departamento del Tolima, además criticó la penosa situación que viven en Ibagué los diferentes deportistas debido al desfalco de los Juegos Nacionales. “Los directivos se encargaron de destruir lo que había y ahora estamos entrenando en la calle”, asegura. Una realidad que parece no importar mucho, puesto que hoy, un año y medio después de las justas, esos escenarios que se prometieron siguen abandonados y hay que iniciar nuevamente las obras. ¿Cuándo? Esa es una incógnita.

El panorama en otros departamentos no es mejor. Aunque no están en el olvido, las instalaciones no son las ideales. “No hay implementos ni escenarios dignos para que los practicantes de este deporte puedan entrenar. Esperamos que las cosas sigan cambiando para que Colombia cuente con cuadriláteros y buena implementación”, precisó con la fe que lo caracteriza Yuberjen Martínez.

No obstante, en Colombia los deportistas siempre se las arreglan para sorprender y maravillar a todo un pueblo con actuaciones inimaginables. Los pugilistas colombianos son de muy alta calidad. Tal vez no todos lleguen a ser campeones, pero la evolución es notoria en los últimos cuatro años. Sobre todo en las ligas del centro del país, por lo general un territorio de ciclistas y futbolistas. “Antioquia, Boyacá y Nariño han hecho un trabajo notable. El nivel de las tres se ha potenciado”, señaló el entrenador Rafael Iznaga. En total hay 25 ligas en el país y aunque no todas brillan con luz propia, de a poco van saliendo peleadores que obligan a voltear la mirada para allá.

Todo esto tiene un impulso importante por parte de Coldeportes, que desde este año ha mostrado un compromiso grande con el boxeo. Lo incluyó dentro de los Juegos Supérate Intercolegiados, lo que seguramente ayudará a la masificación desde su base. Esos jóvenes que hoy se ven bailando y lanzando golpes dentro de un ring imaginario, tendrán un proceso más serio que en el pasado y mayores oportunidades para cumplir sus sueños.

“Es algo positivo, porque muchos jóvenes van a crecer con una buena formación, lo que ayudará a que en el futuro se vean muchos Yuberjenes”, dice el medallista de plata olímpico.

Este es un paso importante para que regrese aquel tiempo del júbilo y atención por el deporte de las narices chatas y no se vuelva a ir jamás.

“Con este fortalecimiento en las bases, pienso que el boxeo va a ser un boom y a futuro será potencia en Colombia”, agregó Martínez.

Por ahora se dan pasos pequeños, pero se avanza. No se está estacionado, como esperando a que ocurra un milagro que lo mueva de allí. Colombia participa en la Serie Mundial de Boxeo, un evento que sirve para que los pugilistas nacionales desde ya se estén fogueando con rivales a los que pueden enfrentarse en Tokio 2020. Los peleadores que lleguen a estos Juegos Olímpicos tendrán un mayor conocimiento de sus adversarios, lo que les dará las herramientas para crear una estrategia. Porque el boxeo no solamente es una lluvia de golpes, sino que también necesita inteligencia para saber en qué momento lanzar una ofensiva sin gastar energías innecesarias.

La participación de Colombia en este torneo es histórica. Se convirtió en el primer país suramericano en llegar a semifinales. Esto ha sido una “cuestión de honor” para el presidente de la Federación, Julio Torres. Él sabe que la serie contra Cuba no será fácil y que éste puede ser el final del camino para la selección en este campeonato, sin embargo, el objetivo principal siempre fue llegar a semifinales y deslumbrar, algo que han hecho en los últimos cuatro meses.