Djokovic terminó con la buena racha de Murray: lo venció en la final del abierto de Doha

El serbio Novak Djokovic, número 2 mundial, revalidó su título en el torneo de Doha, derrotando al británico Andy Murray, número 1 del ránking, por 6-3, 5-7 y 6-4, este sábado, con lo que puso así fin a la racha del escocés, que llevaba 28 partidos oficiales seguidos con victoria. (Más de tenis, aquí)

El tenista británico terminó lanzado el año 2016, arrebatando el número 1 a Djokovic y ganando al balcánico en la final del Masters ATP de final de temporada en Londres, pero en este arranque de año todavía está en busca del ritmo de competición que le llevó a conquistar además el pasado año Wimbledon y el oro olímpico en Rio de Janeiro.

La pasada semana, Murray había caído ante el belga David Goffin en las semifinales del torneo de Abu Dabi, una cita de exhibición no puntuable para el circuito ATP.

A lo largo de esta semana tuvo problemas para imponerse en alguno de los partidos, especialmente en cuartos de final ante el español Nicolás Almagro, con el que tuvo que batallar duramente en los dos sets, antes de poder ganar 7-6 (7/4) y 7-5.

Por su parte, Djokovic pudo revalidar su título en Doha, algo que no conseguía ningún tenista desde que lo hiciera el propio Andy Murray (2008 y 2009). Ahora ambos están igualados en el palmarés de la cita catarí a dos títulos.

- Pensando en Melbourne -

En su historial de confrontaciones, Djokovic domina ahora por 26 triunfos a 11 a Murray.

"Está claro que es una de las mejores formas de comenzar el año", celebró el jugador serbio.

"Tuvo tres o cuatro bolas de partido en el segundo set. Él las superó y entonces me dije que no era el momento de pensar en eso. Estaba cerca. De principio a fin no sabes qué va a pasar con Andy", añadió.

Murray conservará su número 1 mundial. Para Djokovic, que cumplirá 30 años en mayo, es su primer título desde el logrado en el Masters 1000 de Toronto en julio del pasado año.

Esta cita en Doha abrió para ambos la temporada oficial de 2017, donde están ya en plena preparación para el primer gran desafío del año, el Abierto de Australia (16-29 de enero).

Pensando en esa cuenta atrás para el Grand Slam de Melbourne, Djokovic consigue la primera ventaja anímica, tras esa batalla de gran calidad y de 2 horas y 55 minutos de duración.

El Abierto de Doha, en Catar, se disputa sobre superficie dura y reparte 1.237.190 dólares en premios.