Murray: "Mantenerse en buen nivel siempre es un desafío"

AFP

"Mantenerte en tu mejor nivel siempre es un desafío", afirmó el número 1 del tenis masculino mundial, Andy Murray, antes del torneo de Roland Garros, que comienza el domingo en París.

El jugador británico habló de sus dificultades desde el principio de la temporada de 2017, de su espectacular final de 2016 -que le permitió destronar a Novak Djokovic- y de la exigencia del tenis actual, en un acto organizado por su marca deportiva Under Armour en el barrio parisino de La Defense.

Ha afirmado que los dos últimos meses fueron difíciles. ¿Es el pago por los esfuerzos realizados en el final de la temporada de 2016 para convertirse en el número 1 mundial?

Respuesta: No creo que sea por eso. En enero o febrero puede que estuviera todavía recuperándome del año pasado. Esos dos últimos meses no he jugado bien, simplemente. Tuve un problema en el codo (derecho). No pude realmente entrenar como quería. He hablado de ello con mi equipo. Tenía que entrenar duro, pasar tiempo en las pistas perfeccionando el juego. Era la mejor manera de recuperar la confianza. Y eso es lo que he intentado hacer. Espero jugar mejor cuando el torneo comience.

¿No cree que es normal tener un momento menos bueno después de haber encadenado cinco torneos ganados seguidos, entre ellos el Masters, en menos de dos meses (octubre-noviembre)?

Es algo que ocurre a menudo en el deporte. Mantener el mismo nivel de motivación y de concentración durante mucho tiempo es difícil. A finales del año pasado hice muchos esfuerzos y eso me requirió mucha concentración, cumplí uno de mis mayores objetivos. Tuve un momento parecido después de ganar mi primer grande en el US Open (2012) y cuando gané Wimbledon la primera vez (2013). Ganar Wimbledon era el objetivo que tenía jugando al tenis. Me convertí en el primer británico en ganar allí desde hacía mucho tiempo. Después de eso te tienes que fijar nuevos objetivos. Es lo que tengo que hacer ahora, pensar en el futuro y mantener la motivación para los grandes torneos.

¿Es el tenis demasiado exigente?

Es un deporte muy exigente. Viajas mucho, disputas muchos torneos y la temporada termina tarde, en noviembre. No hay muchos momentos en los que puedas hacer una pausa, ya que si te pierdes torneos bajas en la clasificación y la gente dice +Es apenas el séptimo del mundo, no es tan bueno+. Pero encontrar el equilibrio adecuado jugando por una parte suficientes partidos y obtener la clasificación que mereces y por otro descansar lo suficiente para seguir al mejor nivel, siempre es un desafío. En este nivel, te das cuenta de eso todos los días. Lo que logré al año pasado con 29 años era nuevo para mí. Hace 10 u 11 años que estoy en el circuito y no sabía qué esperar durante el periodo sin competición, cuánto descanso tenía que tener y cuánto tiempo debía entrenar. Es un deporte duro, pero al mismo tiempo muy gratificante, sobre todo cuando recoges el fruto de tus esfuerzos.