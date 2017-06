Robert Farah, un ganador fruto de la disciplina

Paula Andrea Casas Mogollón

La familia de Robert Farah lleva el tenis en la sangre. Su padre Patrick y su hermana Romy, quien se retiró de las canchas a los 19 años, eran sus principales apoyos en su formación como deportista profesional en Cali, donde Patrick era entrenador de este deporte.

Sin embargo, antes de llegar a la capital del Valle, la familia Farah atravesó medio mundo. Patrick y Eva, nacidos en Líbano, debieron abandonar su hogar por la guerra que atravesaba el Medio Oriente en esa época. “No quería que mis hijos Romy y Robert, que en ese momento estaba en la barriga de su mamá, crecieran en medio de balas y bombardeos”, aseguró Patrick a El Espectador.

Por tal razón decidieron viajar a Canadá, donde Robert nació hace 30 años. Pero las condiciones de vida no eran lo que esperaban. Por tal razón, ocho meses después se radicaron en Cali, de donde era la mamá de Patrick.

Allí él comenzó a trabajar en un club como profesor de tenis, mientras era admirado por sus hijos. Sin saberlo, despertó en ellos un amor infinito por el deporte blanco.

“Cuando Robert tenía tres años, empecé a trabajar con él en la cancha. Le tiraba pelotas para que mejorara la sincronización, la movilidad y la coordinación. Los socios del club me decían: ‘¡Patrick, pobre chico, lo vas a traumatizar!’”, contó entre risas.

Desde ese momento comenzó a impartirles disciplina a sus hijos, ya que para él era lo más importante si querían llegar lejos. Al comienzo las cosas fueron sencillas, pero se comenzaron a complicar cuando ingresaron al Liceo Francés, donde estudió Robert hasta la mitad del bachillerato. Combinar el estudio y el entrenamiento no era tarea fácil, por eso se cambiaron de institución.

Todas las mañanas, antes de ir a estudiar, debían alistar su ropa deportiva. A las 12:00 p.m., cuando acababan su jornada escolar, Patrick los recogía. Debían almorzar en el carro y entrenar a las 2:00 p.m. Lo hacían a esa hora debido a que Patrick comenzaba la clase con sus alumnos a las 4:00 p.m. y no podía estar pendiente de sus hijos.

“Un día ellos, cansados de entrenar y estudiar, decidieron dejar sus tenis. Cuando los recogí me dijeron ‘pa, te vamos a decir algo, pero prométenos que no te vas a enojar’. Yo les respondí: ‘tranquilos’. La hermana mayor mandó a Robert a hablar por lo que era más pequeño. Tenía seis años. Él me dijo que olvidaron los tenis en la casa y creían que no iban a entrenar. Yo los miré por el retrovisor y les dije que no pasaba nada, que íbamos a entrenar igual, sólo que esta vez les tocaba descalzos. Les tocó así las dos horas. Terminaron con ampollas. Fue la última vez en la que ambos se olvidaron de no ser disciplinados”, señaló el papá de los Farah.

Robert comenzó su carrera como tenista en individual, pero una lesión de muñeca lo alejó de las canchas. Él le comentó a su padre que quería dejar el deporte blanco y que se iba a ir a estudiar a la Universidad del Sur de California. “Está bien, pero nunca se te olvide que el tenis lo llevas en la sangre”, le dijo Patrick con tono nostálgico.

En Estados Unidos logró ganar un torneo universitario durante tres años. Más convencido que nunca, regresó a Colombia, con el diploma de economista, para seguir en el deporte. Volvió al equipo Colsánitas, del que hacía parte desde que tenía 11 años, y se reencontró con Juan Sebastián Cabal, discípulo de su padre y compañero desde que tenía cuatro años, quien tampoco pudo hacer su carrera en sencillos por una lesión en la rodilla.

Desde ese momento, Cabal y Farah se aliaron y se convirtieron en la pareja más exitosa de tenistas colombianos. Mañana compite en las semifinales del Roland Garros ante el estadounidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus.

Farah, además, disputa este jueves la final de dobles mixtos en ese mismo torneo, al lado de la alemana Anna-Lena Groenefeld, a quien conoce hace un año y medio y con quien ya jugó la final del Abierto de Wimbledon en 2016.