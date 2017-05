Zverev sorprende a Djokovic y se corona campeón en Roma

AFP

El alemán Alexander Zverev, de 20 años, conquistó este domingo el primer torneo Masters 1000 de su carrera al derrotar 6-4 y 6-3 en la final de Roma al número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, que anunció que va a tener a Andre Agassi como preparador en Roland Garros (28 mayo-11 junio).

Zverev, 17º jugador mundial, había ganado ya tres títulos en el circuito ATP, en San Petersburgo en 2016 y este año en Montpellier y Múnich. Nunca se había impuesto en ningún Masters 1000, la segunda categoría de torneos en importancia por debajo de los Grand Slam.

El joven prodigio alemán, llamado a ser una de las estrellas de los próximos años, se había convertido el sábado en el jugador más joven en disputar una final de un Masters 1000, un honor que ostentaba hasta entonces el propio Djokovic, desde que jugó la de Miami en 2007, con 19 años.

"Estoy feliz por la manera en la que he jugado toda la semana, pero creo que hoy ha sido uno de los mejores partidos que he jugado nunca", destacó Zverev. "Sabía que tenía que ser agresivo desde el primer punto al último y no dejarle llevar el rimto del partido", añadió.

Djokovic llegaba a la final tras tener que encadenar el sábado el desenlace de su duelo de cuartos de final ante el argentino Juan Martín Del Potro (6-1, 6-4) y luego su partido de semifinales, en el que arrolló a otro joven de gran proyección, el austríaco Dominic Thiem (6-1, 6-0).

Pero esta vez el serbio, impreciso ante un adversario insensible a la presión, no encontró la fórmula para hacer frente a un Alexander Zverev que presentó definitivamente su candidatura a hacer algo grande en Roland Garros, el único Grand Slam que se juega sobre tierra batida. Por el momento, el alemán entrará el lunes en el 'Top 10' del ránking mundial.

Agassi como arma

Djokovic empezó ya a pensar en Roland Garros y reveló que va a contar con una ayuda de lujo: va a entrenar en la cita parisina con el estadounidense André Agassi.

Queda por determinar la duración de esta colaboración, que según Djokovic todavía no está decidida.

"Hablo con Andre desde hace dos semanas, por teléfono, y hemos decidido trabajar juntos en París. Así que estará ahí y veremos qué pasa en el futuro. Los dos tenemos ganas de trabajar juntos y de ver dónde nos lleva ello", declaró el serbio tras su derrota romana.

Djokovic había optado a principios de mayo por "una terapia de choque" rompiendo lazos con su entorno de colaboradores, ya que se desvinculó no sólo de su entrenador Marian Vajda sino del el resto de su equipo. A finales de 2016, Djokovic terminó su relación laboral con el extenista alemán Boris Becker, que fue su entrenador dos años.

"(El nuevo entrenador) será alguien que ha vivido experiencias similares a las mías", había declarado 'Nole' en una conferencia de prensa antes del Masters 1000 de Madrid, a principios de este mes.

Con Agassi, Djokovic opta por trabajar con uno de los grandes nombres del pasado, ya que el estadounidense conquistó 60 torneos en el circuito ATP, ocho de ellos en citas del Grand Slam.

"Andre es alguien por el que tengo un gran respeto, como hombre y como jugador. Ha vivido lo que yo vivo. Entiende este deporte de manera increíble y aprovecho cada una de nuestras conversaciones", declaró Djokovic este domingo.

"Pero es también alguien que cultiva los valores familares y filantrópicos. Es muy humilde y puede aportar mucho a mi vida, dentro y fuera de la pista", añadió.

Svitolina triunfa

En el cuadro femenino de Roma, la campeona fue la ucraniana Elina Svitolina, 11ª jugadora mundial, que conquistó su cuarto título de la temporada al superar en la final a la rumana Simona Halep (4-6, 7-5, 6-1).

"Creo que puedo sentirme orgullosa. He resistido bien la presión y he tenido algunos partidos difíciles de jugar. Es verdad que he tenido también un poco de suerte (con el abandono de Garbiñe Muguruza en semifinales). Pero hoy había que estar presente y he mostrado que estaba decidida a ganar", afirmó.

La ucraniana pasará al sexto puesto de la WTA tras lograr en Roma la victoria más importante de su carrera. Halep, cuarta jugadora mundial, acabó con problemas en un tobillo, que va a evaluar antes de Roland Garros.