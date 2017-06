Amazon comprará Whole Foods por US$13.700 millones

Bloomberg News.

Amazon.com Inc. adquirirá Whole Foods Market Inc. por US$13.700 millones, un sorpresivo acuerdo que catapulta al gigante del comercio electrónico al negocio de los supermercados con cientos de tiendas en los Estados Unidos

Amazon acordó pagar US$42 por acción en efectivo por la cadena de alimentos orgánicos, incluyendo la deuda, una prima de alrededor del 27% respecto del precio de las acciones al cierre del jueves.

John Mackey, el cofundador de Whole Foods, continuará dirigiendo el negocio. La operación además le proporciona un salvavidas al atribulado ejecutivo después de un conflicto con la inversionista activista Jana Partners.

El acuerdo tendrá repercusiones tanto en la industria en línea como en la de tiendas físicas, al unir a dos marcas que no fueron vistas como socios obvios. Whole Foods se vio presionada para encontrar un comprador este año después de que Jana adquiriera una participación de más del 8% y comenzó a presionar para lograr una compra. La medida de Jana irritó a Mackey, quien se ha referido a Whole Foods como su "bebé". Al unirse a Amazon, Mackey logra mantener su puesto de presidente ejecutivo de la cadena de supermercados.

Las acciones de Whole Foods subieron un 27% y llegaron a US$41,99 a las 10:55 am en Nueva York, acercándolas al precio de la transacción. Las acciones de Amazon avanzaron un 3,2 por ciento, ubicándose en US$995.

¿Entrega en cinco minutos?

Para Amazon, el acuerdo se trata más de obtener una red de distribución de comestibles, dijo Michael Pachter, un analista de Wedbush Securities Inc. Ha pasado años tratando de incursionar en el suministro de comestibles, pero no ha tenido tanto éxito como en otras categorías.

Amazon contempló anteriormente la adquisición de Whole Foods el otoño pasado, pero no persiguió un acuerdo, dijo una persona con conocimiento de la situación. La empresa de comercio electrónico volvió a analizar la idea después de que Jana intervino.

"Amazon claramente quiere estar en los supermercados y es evidente que cree que una presencia física les da una ventaja", dijo Pachter. "Asumo que la presencia física les da la capacidad de distribuir otros productos más localmente. De modo que, en teoría, usted podría conseguir la entrega en cinco minutos".

La transacción también podría ayudar a Amazon a desplazar a Insider Inc., una startup que ha entregado órdenes de comestibles de las tiendas Whole Foods en más de 20 estados y Washington, D.C., en Estados Unidos.

Acuerdos anteriores

La mayor adquisición de Amazon hasta la fecha se produjo en 2014, cuando acordó comprar el servicio de videojuegos Twitch Interactive Inc. por US$970 millones en efectivo, según datos compilados por Bloomberg. La compañía con sede en Seattle tenía unos US$21.500 millones en efectivo y equivalentes a finales de marzo, según muestran los datos.

"Millones de personas aman Whole Foods Market porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos, y hacen que sea divertido comer sano", dijo el máximo ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en un comunicado.

La adquisición está prevista para completarse en la segunda mitad del año, mientras que la sede de Whole Foods seguirá estando en Austin, Texas.

Jana había pedido que Whole Foods reestructurara sus operaciones y trajo a expertos en los sectores minorista y de alimentos para ayudar a promover un cambio de rumbo. En una entrevista con Texas Monthly, que fue publicada a principios de esta semana, Mackey criticó duramente la campaña de Jana.

Se refirió a Jana como "bastardos codiciosos" que sólo estaban interesados en beneficiarse de una venta forzada de Whole Foods.

"Estas personas, sólo quieren vender Whole Foods Market y ganar cientos de millones de dólares, y tienen que saber que voy a resistir eso", Mackey dijo en la entrevista. "Ese es mi bebé. Voy a proteger a mi hijo, y ellos tienen que golpear a papá si quieren tomar el control".