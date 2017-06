Ampliación de recargo nocturno aviva debate en gremios

Este jueves entra en conciliación la ley que permite cobrar recargo nocturno desde las 9:00 p.m. Gremios critican la medida, pues argumentan que el comercio cerrará más temprano por no pagar el recargo.

Luego de que el Senado aprobará este jueves, en último debate la medida que cambiará el pago de horas extras en el país, gremios como la Federación Nacional del Comercio (Fenalco) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) ya hicieron ciertas advertencias sobre lo regresiva que podría ser la modificación de la ley 789 del 2002, implementada en el Gobierno de Uribe, la cual removió el pago de horas extras hasta las 10:00 p.m.

El proyecto inicial pretendía que los trabajadores cobraran extras a partir de las 6:00 p.m., sin embargo, durante el debate de aprobación, se llegó al acuerdo de implementarla desde las 9:00 p.m., es decir se cedieron tres horas.

Aunque se concedió una hora menos de lo que estipula ley, el debate se formó afuera, donde empresarios e industriales hicieron la advertencia sobre la nueva decisión del Congreso de la República. Para Fenalco, esto traería una implicación directa en las horas de cierre, pues establecimientos comerciales cerrarían más temprano para evitar hacer esos descargos, según su presidente Guillermo Botero.

El panorama industrial no pinta mejor, para ellos es una ley que no aportaría una bonanza significativa para los colaboradores, y por el contrario si perjudicaría en gran medida a los empresarios. Así lo dejó ver su presidente Bruce Mac Master, quien argumentó además, que es mentira que trabajadores vayan a recibir más ingresos debido a que tan solo unos 200.000 de ellos se van a beneficiar de la implementación de esta norma.

De acuerdo con cifras de estos gremios, cerca de 40.000 empleos se perdería por cuenta de esta ley. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ve como positiva la medida, pues sabe el número de trabajadores que se beneficiaría. “el Gobierno lo celebra pues estamos apoyando a los millones de trabajadores del país”, explicó la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo en diálogos para Blu Radio.

Esta conciliación aparece en un momento difícil de país. “Las vacas flacas” que padece Colombia ahora, y más después de una reforma tributaria que encareció la vida, tanto como para empresarios como para trabajadores, no favorece a este debate. Pese a esto, los gremios se han caracterizado por ser alarmistas frente a este tipo de leyes.

De la misma manera pasó con la ampliación de la licencia de maternidad a 18 semanas, comerciantes e industriales aseguraron lo perjudicial que sería para la vida laboral de las mujeres, no obstante, la medida tuvo una buena acogida y la brecha de empleabilidad entre hombres y mujeres, aunque no es la mejor, no se han intensificado.