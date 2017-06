Camioneros manifestaron apoyo a exigencias del paro en Buenaventura

Redacción Negocios y Economía.

A través de un comunicado, instaron a no operar desde o hacia la ciudad portuaria, para no "pasar por encima de los habitantes" de esa población.

Frente al paro que completa tres semanas en Buenaventura, Valle del Cauca, la Asociación Colombia de Camioneros (ACC) expresó su preocupación por la falta de soluciones definitivas a la situación por parte del Gobierno. El gremio trasportador manifestó su apoyo a los habitantes de esa ciudad portuaria, así como a los maestros y sectores de la sociedad que cesaron actividades.

“La ACC apoya, respeta y se solidariza con la protesta social en Buenaventura, e insta a sus agremiados a abstenerse de realizar cualquier operación de transporte con destino u origen Buenaventura, ya que no podemos pasar por encima de los habitantes del principal puerto de Colombia”, añadió el gremio a través de un comunicado.

La Asociación, además, denunció lo que considera violaciones en esa ciudad a las obligaciones contenidas en las normas colombianas de transporte de carga, “en especial la de poseer la logística para el manejo y espera de operaciones de cargue y descargue. Esta ineficiencia genera trancones que fomentan inseguridad y sobrecostos”.

Y agrega: “De igual manera, se cobra frecuentemente al camionero conceptos ilegales como el cargue, descargue, no se reconocen stand -by y no se realizan los pagos de fletes señalados por el SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC)".

El gremio, por último, rechazó el transporte de mercancía que incumpla con la normatividad -como los vehículos con sobrepeso o matrículas irregulares- y exigió al Gobierno cumplir “los acuerdos firmados con los camioneros en la inmovilización anterior del año 2016, como lo son el cumplimiento de la política a 1 a 1, la normalización de los vehículos mal matriculados”, entre otros.