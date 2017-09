Comisiones económicas del Congreso aprueban monto del Presupuesto para 2018

En un flojo debate, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2018, aforado en 235,6 billones de pesos.

Lo aprobado contempla que el sector de la educación va a tener recursos por 35,4 billones de pesos, mientras que defensa contará con 32,4 billones de pesos, ideados para el inicio del periodo del posconflicto. El Ministerio de Trabajo dispondrá de 28,9 billones de pesos y salud contará con 24,7 billones de pesos.

Tras recibir críticas por el crecimiento del Presupuesto, ante el comportamiento del gasto y la baja inversión, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que "aquí lo que hay que medir es cómo está el Presupuesto, cómo está el gasto en proporción al PIB (Producto Interno Bruto). Esa es la verdadera medición. De lo que no hay duda, y la oposición no ha podido controvertir porque las cifras no engañan, es cómo el porcentaje del PIB del Presupuesto ha venido cayendo consistentemente a partir de 2014".

Cárdenas dijo que ahora la tarea del Congreso y Gobierno es la discusión de la composición y si se pueden hacer ajustes en unos rubros para mejorar otros.

Se va a estudiar qué sectores requieren más recursos como educación, los subsidios eléctricos y de gas, así como inclusión social para asegurar el financiamiento del programa Familias en Acción. También se va a revisar el presupuesto del deporte, de ciencia y tecnología. "Tenemos que hacer esos ajustes", precisó Cárdenas.