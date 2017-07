En Barrancabermeja amigos y enemigos se sentaron a hablar del fracking

Redacción Económia

Con el desarrollo de proyectos petroleros no convencionales la producción en la región podrían elevarse de los actuales 102.000 barriles a por lo menos 400.000.

La necesidad que tiene el país de acometer proyectos no convencionales en búsqueda de crudo para incrementar sus reservas petroleras ha comenzado a acercar a las partes que se encuentran en orillas separadas. Lo claro que quedó en el foro organizado por Acipet, la USO y Ecopetrol en Barrancabermeja, “Yacimientos no convenciones, retos y desafíos para Colombia”, es que las puertas no están cerradas para este tipo de iniciativas.

Es la primera vez que el sindicato petrolero de la USO, Acipet, la asociación técnica de petroleros y Ecopetrol se reúnen para abordar un tema que preocupa a todos y al país general.

Los pro y contras fueron expuestos en el evento. Lo claro del asunto es que todavía hay mucho desconocimiento del tema y muchos los mitos. En medio de la discusión se conocieron algunas cifras que podrían potenciar la región, donde hace más de 100 años, apareció el petróleo en el territorio nacional.

Actualmente la producción petrolero del Valle del Magdalena Medio es de 110.000 barriles diarios. Pero podría ser mayor, indicó el vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva.

El presiente de la petrolera colombiana, Juan Carlos Echeverry, dijo ni Ecopetrol, ni el país ni la USO, “nos podremos dar el lujo de no ir por los convencionales, mucho menos Barrancabermeja y la refinería de la región”.

En desarrollo de los proyectos de hidrocarburos no convencionales, en la región se podrían realizar inversiones de entre US$16.000 y US$42.000 millones para elevar la producción petrolera en un periodo de 26 años, de los actuales 102.000 barriles diarios a por lo menos 400.000 barriles por día. Según Manosalva se necesitaría perforar al menos 6.700 pozos y cada uno podrían tener un potencial de 750.000 barriles acumulados.

El alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, indicó que está de acuerdo con la implementación de fracking, “si es compatible con el medio ambiente”. Destacó la importancia de este tipo de discusión y sobre todo que se de en una región donde se inició la industria petrolera del país. La región tiene un potencial de 4.500 millones de barriles de petróleo que también puede ser la salvación para la refinería de Barrancabermeja.

Echeverri, el alcalde, está de acuerdo con el desarrollo de los no convencionales “siempre y cuando que sea sostenible, que sea amigable y compatible con el medio ambiente”. También señaló que ese petróleo debe permitir y generar desarrollo en las provincias y en las regiones. Insistió en que “sí se cumplen las condiciones ambientales se desarrolle esa industria”.

Recordó que el corregimiento de El Centro actualmente produce ente 60 y 70.000 barriles de crudo y apenas queda de regalías $7.000 millones. “Qué podemos hacer con $7.000 millones en un corregimiento que tiene 31 veredas y 26.000 personas y que hoy no tiene acueducto para toda la población, ni gas y que reclama vías e inversión social”, se quejó el mandatario municipal de Barrancabermeja.