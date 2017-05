Lleva ocho años al frente del gremio

“Hay que tener una política de puertas, mente y corazón abiertos”

¿Cómo lidera a la Asociación Colombiana de Contact Center & BPO?

Con mucha paciencia. Yo creo que es un sector joven, superdinámico, y la estrategia para liderar un sector como este es precisamente eso, ser dinámico, ir al mismo ritmo al que van las empresas, conocer el entorno, sus clientes, sus necesidades y acompañarlos en esa transformación, que debe ser constante. Más que liderar, uno se convierte en un compañero que crece con ellos.

Cuando se habla del sector tecnología, se habla de más hombres que mujeres, ¿qué tan difícil es liderar en un país machista?

En Colombia no es solo liderar en un gremio, sino en toda la economía. Este país ha evolucionado muchísimo, hoy hay ministras, altos cargos. Yo no llamaría un país machista, es un país en evolución, hay mucho espacio para la mujer, que hoy está preparada y dispuesta, al mismo nivel que los hombres. Somos una fuerza laboral importante, en este sector el 80 % de quienes trabajan son mujeres.

Eso es una sorpresa...

En la base, muchas; en los cargos directivos, algunas. Dentro de la Asociación tenemos una empresa liderada por una mujer que tiene 16.000 empleados, este es un sector que evoluciona, donde cada vez hay más mujeres y eso hace que las cosas se den de una manera más fresca y sensible, a pesar de que en esta junta directiva sean más hombres que mujeres.

¿Cómo logra el balance entre la vida personal, la profesional y la relación con las empresas?

Esos tres escenarios son determinantes y deben ser geométricamente perfectos. Uno debe saber balancear su vida, y cuando como mujer profesional y madre de familia –con hijos y con una responsabilidad importante frente a los asociados– asumes este cargo, debes saber balancearlo. Cuando dices “voy a ser profesional”, no se trata ser 100 % de cada cosa, pero sí dar la calidad del tiempo necesario a cada proyecto que te trazas. Yo tengo dos hijos, uno de 15 y el otro de 11 años, y un esposo que me acompaña en mi proceso. El trabajo gremial tiene sus ciclos y así hay que afrontarlo. A veces tienes que dedicar mucho tiempo a tu trabajo y recoges los frutos; a las empresas asociadas, y recoges tus frutos, pero todo el tiempo a tu familia. El acompañamiento de ellos es fundamental y el poder tener espacios, armonía para todo. No es fácil, lo que pasa es que las mamás estamos más involucradas en las cosas de la casa que requieren mucho tiempo.

Usted es administradora de empresas y tiene un especialización en mercadeo, ¿cómo se forma para llevar a buen puerto un gremio como este?

La formación profesional es fundamental, para cualquier líder. Soy externadista de pies a cabeza. Hay que tener un modelo de liderazgo participativo, ser muy hacia la gente, y esa es una de las características de los ocho años en los que he estado en la dirección. Y eso tiene que ver con tu equipo de trabajo, con quien sacas adelante tus ideas, como gremio y a las empresas. La formación es constante, esto es dinámico, hay que estar a la vanguardia, oír a la gente, tener política de puertas, mente y corazón abiertos.

Pasó por telecomunicaciones y por la banca, ¿qué aprendió allí y qué aplica aquí?

Pasar por la banca fue muy importante, del sector financiero, el manejo del dinero; y del de telecomunicaciones, que es tan dinámico, se aprende que lo que ayer era lo más novedoso, hoy es obsoleto. Y a un ritmo que obliga a llevar una vida muy agitada. Esas combinaciones fueron perfectas para mí. De las telecomunicaciones aprendí a dinamizar, cambiar, moldearme a esos cambios, a innovar, y todo eso fue fundamental para llegar al cargo de hoy, porque la tecnología es parte de nuestra vida diaria.

¿Cómo ejerce ese liderazgo consciente de que las empresas sean responsables con el medio ambiente, con sus consumidores, con sus empleados?

Cuando llegué a la Asociación éramos tres personas y 13 compañías. Hoy somos 60 compañías y 11 personas detrás. La asociatividad ayuda a la madurez de los sectores y ese es el enfoque más importe de este gremio. Y el liderazgo es llevarlo a entender el tema social, son 250.000 empleos directos, es un impacto grande; lo otro es la ética. En la Asociación hemos creado un código de ética y autorregulación junto con las empresas.

Un modelo de gobierno corporativo

Es un modelo de gobierno corporativo en donde junto con las empresas construyes esas mejores prácticas de las que están hablando, y es tener ética con tus empleados, con tus clientes, con tus proveedores, y así se tiene un sector más sólido. Hoy hablamos de ese código con orgullo, construido desde cero.

Si Ana Karina tuviera la oportunidad de aconsejar en el escenario de autoliderarse y liderar equipos, ¿qué diría?

Uno tiene que saber qué le gusta, qué le hace feliz, porque en esta sociedad tan cambiante, tan rápida en la que vivimos, la vida es un ratico y tenemos que hacer algo que nos haga felices. Yo tengo esa gran suerte de hacer algo que me hace feliz. Y eso no es fácil conseguirlo, pero cuando uno se conoce y sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, sabe qué puede hacer en la vida como profesional. Ese es el primer rumbo. Y lo segundo es encontrarse con gente maravillosa y rodearse como es mi equipo de trabajo para sacar adelante las ideas. Nunca desfallecer y siempre persistir.