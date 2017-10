“Las pirámides no prosperan si la ciudadanía no participa”: Superfinanciera

Redacción Economía.

Culminó la XXIX jornada de prevención de captación ilegal de la campaña “No se deje engañar… De eso tan bueno no dan tanto” realizada por la Superintendencia Financiera con el apoyo de la Policía Metropolitana en Tunja.

Señala la entidad de control del sistema financiero que durante dos días ciudadanos y autoridades se capacitaron sobre la forma como vienen operando los esquemas de captación ilegal de recursos del público, las firmas que se presentan como vigiladas sin serlo y otras formas utilizadas por los delincuentes para quedarse con el dinero de las personas.

"Las personas deben desconfiar y abstenerse de invertir sus recursos en sitios donde les prometan altos rendimientos de ganancia sin una justificación aparente y exigiendo la vinculación de otros", destaca el informe.

“Si no le informan claramente de dónde salen los recursos que le prometen o si no tiene certeza de la naturaleza de la empresa y adicionalmente debe invitar a otros para que también entreguen dinero, no participe”, anota el director de Prevención del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera, Aseguradora y del Mercado de Valores, José Camilo Torres Duque.

Advirtió sobre otro mecanismo de fraude a través del cual empresas que dicen estar vigiladas por la Superintendencia Financiera, sin que ello corresponda a la realidad, buscan que las personas entreguen sus recursos a cambio de supuestos préstamos que nunca se concretan.