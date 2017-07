Denuncia agresiones y saboteo

“No estamos casados con ninguna empresa”

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94

Dice Álvaro Rojas Charry, presidente de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, quien asegura que su institución no ha ejercido monopolio en el mercado del papel de seguridad notarial.

Hace unas semanas, Érik Rincón, gerente general de Legis, denunció en una entrevista con El Espectador que la Unión Colegiada de Notariado Colombiano llevaba cinco años con una especie de monopolio en el mercado del papel de seguridad notarial. También aseguró que estaban ejerciendo presiones para que la Superintendencia de Notariado modificara la resolución que permitía que otras empresas participaran en el negocio. En esta ocasión, Álvaro Rojas Charry, presidente del gremio de notarios del país, defiende la integridad de su institución, dice que es una entidad sin ánimo de lucro, que hay una campaña de desprestigio mediático en su contra, que no han ejercido ningún tipo de monopolio y que están dispuestos a trabajar con el mejor proveedor.

¿Cuál es el inconveniente de que otra empresa, que cumpla las condiciones mínimas de seguridad que la Superintendencia estableció, participe de este mercado?

No hay ningún inconveniente, la Unión le comprará el papel al mejor proveedor, al que ofrezca mejores garantías y condiciones de seguridad. Nosotros no estamos casados con ninguna empresa en particular.

Entonces, ¿por qué no están de acuerdo con que Legis y Segurdoc entren en este mercado?

La gran diferencia es que nosotros somos una entidad constituida hace 54 años, sin ánimo de lucro, que busca solamente la seguridad en los documentos.

Según el gerente de Legis, el papel de seguridad mueve cerca de $10.000 millones al año. ¿En qué utilizan el dinero?

El promedio del mercado es de $6.000 millones al año, tenemos un margen de rendimiento de 14 % y lo reinvertimos, por ejemplo, en una póliza de responsabilidad civil extracontractual por si hay fallas en el servicio, en la capacitación de los empleados regionales o en la entrega de insumos. Nosotros no somos comerciantes, no repartimos utilidades.

En una carta publicada por la emisora La W, expresó su desacuerdo con que otra empresa pudiera participar de este mercado. ¿Por qué?

El memorando es de inconformidad por el procedimiento torpe y de mal gusto que hicieron contra la Unión Colegiada. Salir a los medios a decir que somos un monopolio, que los notarios no les podemos vender a los notarios, que tenemos un negocio lucrativo y especulativo, eso no puede ser. Es una posición ignorante y desleal.

¿Rechazan, entonces, las afirmaciones del gerente de Legis?

Claro que sí. Estamos de acuerdo con la libre competencia, pero lo que no es correcto es que nos atropellen y salgan a los medios a decir cosas que no son. A nosotros nos han hecho graves embates y vamos a presentar las denuncias correspondientes.

En concreto, ¿qué agresiones han sufrido?

En un congreso en el Tequendama nos robaron un computador que tenía toda la información estadística y financiera de la entidad. Además, a la Superintendencia de Notariado y Registro fue un periodista que dijo ser de la revista Semana pidiendo información sobre el proceso del papel de seguridad y unos investigadores que aseguraron ser del Cuerpo Técnico de la Fiscalía también solicitaron lo mismo.

¿No cree que, si hay otro proveedor y otro intermediario que regulen los precios, el ciudadano se beneficiaría?

El usuario no paga un centavo por el papel. Lo pagamos los notarios de nuestro bolsillo. Nosotros no nos oponemos a que ellos compitan, lo que pasa es que la experiencia no se improvisa. ¿Cómo van a comparar nuestra institución gremial con otra organización que constituyeron hace cuatro meses? Nuestra asociación tiene 910 notarios afiliados; la otra tiene sólo dos. Pongámosle sentido común.

¿Cuál es su mensaje para la sociedad colombiana?

Bienvenida la competencia, la lealtad y la responsabilidad. No estamos haciendo monopolio ni enriqueciéndonos a costa de los clientes.