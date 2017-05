Paz y reformas consolidarán crecimiento económico en Colombia: FMI

AFP.

La implementación rápida del acuerdo de paz alcanzado en Colombia y la profundización de un plan de reformas permitirán apuntalar un crecimiento de mediano plazo en la economía de este país, apuntó este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una nota al finalizar una visita al abrigo del Artículo IV de la organización, el FMI indicó que "las favorables perspectivas a mediano plazo de Colombia se verán respaldadas por la implementación del acuerdo de paz y el programa de reformas estructurales".

El Directorio Ejecutivo del FMI señaló que la actividad económica deberá repuntar "ligeramente" en 2017 gracias a un aumento de la inversión, "impulsada por la reducción de los impuestos a las empresas y la confianza derivada del acuerdo de paz".

No obstante, el FMI indicó que las perspectivas de crecimiento "dependerán en parte de que se encuentren nuevos motores que impulsen" ese crecimiento, en particular sectores no petroleros. Al mismo tiempo, destacó que "es esencial continuar los esfuerzos en el ámbito de la administración tributaria para alcanzar la meta" de recaudación.

En general, señaló el FMI, los riesgos para la economía colombiana "se inclinan a la baja", aunque señaló "la posible volatilidad financiera en un contexto de necesidades de financiamiento externo bruto relativamente elevado".

El FMI prevé para 2017 un crecimiento del PIB colombiano del orden de 2,3%. El mes pasado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó una expectativa de 2,5%, siendo que el país creció 3,1% en 2015 y 2% en 2016.

El primer trimestre de este año "no fue fácil. Las cifras muestran el coletazo de las dificultades que tuvimos que enfrentar el año pasado, especialmente por la inflación y la subida de tasas de interés que la acompañó", dijo Cárdenas en rueda de prensa.