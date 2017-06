Petróleo cae por quinta semana, ya va por los US$43

Bloomberg.

El petróleo retrocedió por quinta semana después de caer en un mercado bajista debido a la preocupación de que el aumento de la producción desde Estados Unidos hasta Libia compensará los recortes de la OPEP y sus aliados.

Los futuros recuperaron algo del terreno perdido el viernes, pero cerraron con una caída de casi un 4 % en la semana. La producción de crudo de EE.UU. se está expandiendo a medida que los perforadores de shale siguen añadiendo plataformas, Libia está extrayendo la mayor cantidad en cuatro años y el petróleo almacenado en buques tanqueros aumentó a un máximo de 2017 a principios de este mes. Un comité encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo liderado por la OPEP dio sólo atención superficial a la posibilidad de profundizar los recortes existentes, según los delegados familiarizados con la reunión de esta semana.

"Se está convirtiendo en una manía bajista. Creo que están exagerando. Si seguimos bajando, no vamos a agregar plataformas en unos meses, no vamos a aumentar la producción", dijo Phil Flynn, analista de mercado sénior de Price Futures Group Inc. en Chicago.

El petróleo en Nueva York y Londres cayó en un mercado bajista esta semana por preocupaciones de que la expansión de la oferta mundial contrarrestará las reducciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus asociados, incluido Rusia. Las perforadoras de shale agregaron plataformas petroleras por vigésimo tercera semana consecutiva, un récord, en tanto una creciente serie de pozos sin terminar --y el crudo que fluirá de esos proyectos-- amenaza con aumentar la sobreoferta mundial.

El crudo West Texas Intermediate para entrega en agosto cerró en US$43,01 el barril, un alza de 27 centavos, en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Los precios han caído un 21 % desde su máximo en febrero; un mercado bajista se define como una caída de al menos un 20 %.

El crudo Brent para agosto cerró a US$45,54 el barril en la bolsa ICE Futures Europe, con sede en Londres, tras subir 32 centavos. El crudo de referencia mundial se negoció con una prima de US$2,53 frente al WTI.

La producción de petróleo de EE.UU. aumentó 20.000 barriles diarios la semana pasada a 9,35 millones, informó el miércoles la Administración de Información de Energía. Si bien las existencias de crudo cayeron en 2,45 millones de barriles a 509,1 millones, una disminución más pronunciada de lo previsto en una encuesta de Bloomberg, los inventarios siguen 100 millones de barriles por encima del promedio de cinco años.

"Es muy difícil ver en qué momento se puede alcanzar el objetivo original de este acuerdo OPEP/no OPEP", dijo Thomas Finlon, director de Energy Analytics Group LLC en Wellington, Florida, por teléfono. "Es meta que está cada vez más lejos".