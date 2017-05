Y vendrían más manifestaciones

Un país paralizado

Camilo vega Barbosa

Colombia ha sido el blanco de más de seis paros en la última semana. Una seguidilla de protestas en la que han participado decenas de miles de colombianos de diferentes sectores, dentro y fuera del Estado, que piden atención por parte de las autoridades. El Ejecutivo, la justicia, la educación y dos de las regiones más marginadas del país han expresado su malestar. ¿Qué se puede decir de una nación con tal densidad de manifestaciones?

Para la exdirectora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Cecilia López, “una de las grandes tragedias de la guerra con las Farc es que se deslegitimó la protesta social. Las manifestaciones hacen parte de la democracia y el país se debe acostumbrar a que se realicen. Son buenas para la sociedad. Mientras se hagan peticiones razonables y no se recura a la violencia, no tienen nada de malo. Es claro que el Gobierno no la tiene fácil, pues en Colombia hay muchas cosas por mejorar, algunas que se han dejado de atender por el conflicto armado, por lo que debe ser muy hábil para atender todas estas críticas y realizar los mayores cambios posibles en el año que le queda”.

Para el director del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Eduardo Sarmiento, “la densidad de paros que se vive en Colombia es muestra de que el Gobierno no está dando las herramientas suficientes, como que las personas puedan hacer sus peticiones por los vehículos regulares y en cambio tenga que salir a las calles a exigirlas. Lo cual trae consecuencias sobre el sector productivo”.

Ninguno de los paros que se han convocado en la última semana ha llegado a una solución consensual, por lo que se esperan que continúen las movilizaciones. Y si llegan a un acuerdo, sólo queda esperar que se cumplan los compromisos y de esta forma no se convoque de nuevo a las mismas protestas.