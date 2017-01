Siete de siete: "La la land" arrasa en los Globo de Oro

La ceremonia comenzó con una parodia de la banda sonora de "La la land", en ella Jimmy Fallon cantaba junto a actores como Justin Timberlake, los protagonistas de "Stranger Things" y Emma Stone.

La oleada de premios para "La la land" comenzó con el globo de oro a mejor música original para Justin Hurwitz. El compositor también recibió la estatuilla a mejor canción original por "City of stars". La cinta se llevó las estatuillas más importantes de los premios: mejor actor en una película de comedia o musical para Ryan Gosling; mejor guion y mejor director, Damien Chazalle; mejor actriz en una película de comedia o musical, Emma Stone. Y el galardón más esperado: mejor película de comedia musical.

Otros ganadores de la noche

Mejor actriz en una serie de televisión de comedia o musical: Tracee Ellis Ross por "Black-ish". El premio a mejor serie de televisión de comedia o musical se lo llevó "Atlanta", creada por Donald Glover. Luego de ser nominada tres veces a mejor actriz en una miniserie o película para la televisión, Sarah Paulson se llevó la estatuilla por su actuación en "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story". Esta misma serie fue premiada en la categoría mejor miniserie o película para la televisión. Mejor actor de reparto el inglés Aaron Taylor-Johnson, por la película "Nocturnal animals". En la categoría a mejor actor en serie de televisión, entretanto, ganó Billy Bob Thornton, por la serie "Goliath".

El Globo de Oro a mejor actor en una serie dramática se lo llevó el ya premiado en esa categoría, Hugh Laurie por su papel en ""Florence Foster Jerkins". Este año la mejor actriz de reparto, según los Globo de Oro, fue Viola Davis por su interpretación en "Fences".

El Globo de Oro a mejor película de lengua no inglesa Elle, dirigida por Paul Verhoeven; mejor película animada "Zootopia", dirigida por Byron Howard y Rich Moore; mejor actriz en una serie de televisión de drama: Claire Fow , en "The Crown"; mejor serie de televisión en drama "The Crown".