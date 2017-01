El discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro contra Donald Trump

En la noche en la que inició la temporada de premios de 2017 con los Globos de Oro, Meryl Streep sorprendió a sus colegas del gremio actoral y al mudo con un discurso marcado por las críticas al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Streep fue homenajeada con el premio honorífico Cecil B. DeMille, al aceptarlo dio su discurso.

Streep hizo referencia a los constantes ataques de Donald Trump a la comunidad extranjera y a la prensa tanto durante la campaña electoral, como después de elegido. “Todos aquí pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de Estados Unidos en este momento, piénsenlo: Hollywood, los extranjeros y la prensa”, aseveró la actriz al iniciar su discurso.

Aunque en ningún momento Streep mencionó directamente a Trump, se hizo evidente que la crítica iba dirigida hacia él cuando recordó el episodio en el que el ahora presidente se burló del periodista de The New York Times Serge Kovaleski por su condición de discapacidad:

“Fue el momento en que la persona que va a tener el puesto más respetado del país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superaba en términos de privilegios, poder y capacidad para responder. Me rompió el corazón cuando la vi, y aún no me la puedo quitar de la cabeza porque no era en una película, era la vida real”. Streep también llamó a la prensa para que “le pida cuentas al poder” y recordó que muchos colegas suyos son de distintas nacionalidades.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 de enero de 2017

Evidentemente aludido, Donald Trump acudió a Twitter, su tribuna personal para defenderse de las críticas y atacar a sus detractores. Horas después de entregados los premios, el presidente electo de los Estados Unidos, fue lanza en ristre contra Streep.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una lacaya de Hillary (Clinton), que perdió en grande. Por enésima vez, no me “burlé” de un periodista discapacitado (nunca lo haría), sino que lo mostré “arrastrándose” cuando cambió completamente una historia de hace 16 años, para hacerme quedar mal. ¡Más prensa deshonesta!”, aseveró Trump.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017