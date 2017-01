"El paseo 4", la película colombiana más taquillera de la historia

Con 1.652.722 espectadores, la película "El paseo 4" se convirtió este fin de semana en la película colombiana más vista de toda la historia, título que ostentaba la comedia "Uno al año no hace daño" de Dago García, que tras su estreno en 2014 fue vista por 1.634.000 espectadores. (Galería "El coco" y otras películas de Dago García que superan el millón de espectadores).

Con este nuevo récord, Dago García Producciones logra posicionar cinco películas entre las 10 más vistas del cine nacional.

Estrenada el pasado 23 de diciembre, "El paseo 4" es dirigida por Juan Camilo Pinzón (producida por Dago García) y se desarrolla en Miami, Estados Unidos, lugar al que va de vacaciones la familia Rubio tras decidir cambiar el destino de Sasaima, Cundinamarca.

La segunda película colombiana con más taquilla es "Uno al año no hace daño", seguida por "La estrategia del caracol", que estrenada en 1996 logró llevar a 1.600.000 espectadores a salas de cine.

El cuarto lugar queda la primera entega de la comedia de García, "El Paseo", con 1.501.806 espectadores (estrenada el 25 de diciembre de 2010) y cierra el top 5 "El paseo 2", lanzada el 28 de diciembre de 2012 y cuyos espectadores llegaron a 1.431.818.

La película de 2005 "Rosario tijeras" ocupa el sexto lugar con 1.053.030 espectadores, seguida de "Paraíso Travel" (enero de 2008) con 931.245 espectadores.

Otra película de Dago García, "El paseo 3", (estrenada en diciembre de 2013) queda en octavo lugar con 825.353 espectadores mientras que "La vendedora de rosas" fue vista por 700.000 espectadores en 1998.

En este listado de películas colombianas más vistas en salas de cine no figura "Colombia magia salvaje" porque a pesar de ser producida por el Grupo Éxito y Eco Planet, no obtuvo la resolución de película colombiana por parte del Ministerio de Cultura por ser en gran parte británica, empezando por el director Mike Slee y la productora Off The Fence. (Ver "Colombia Magia Salvaje" bate récord de taquilla).