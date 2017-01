Festival de Cine de Sundance se enfoca en el cambio climático

El Festival de Sundance, meca del cine independiente donde año a año surgen algunas joyitas que reaparecen durante los Óscar, comienza el jueves con especial énfasis en el cambio climático.



El festival anual, creado por la leyenda del cine Robert Redford y que tiene lugar en las montañas de Utah, cuenta en su 33° edición con 118 títulos.



En esta oportunidad, el festival "demuestra que el arte puede movilizar, provocar y conectar a las personas a través del mundo", dijo Redford, de 80 años, en un comunicado.



Lanzado en 1985 para hacer contrapeso al dominio de los estudios de Hollywood, Sundance celebra los nuevos talentos e impulsa los proyectos de los cineastas que trabajan por fuera de los "grandes" del cine estadounidenses.



La proyección de "Manifesto", donde la estrella australiana Cate Blanchett hace 13 personajes diferentes recitando célebres manifiestos artísticos, será uno de los platos fuertes del festival, que culmina el 29 de enero.



"A Ghost Story" de David Lowery, con Rooney Mara y Casey Affleck, que acaba de recibir un Globo de Oro y es una de las favoritas al Óscar, también es uno de los filmes más esperados, así como "Landline", una comedia con John Turturro y Edie Falco.



La cinta "The Yellow Birds", del francés Alexandre Moors, sobre dos soldados en Irak frente a las consecuencias de una horrible tragedia, pone en escena a la estrella en ascenso Alden Ehrenreich junto a Toni Collette y Jennifer Aniston.



Por primera vez, Sundance tendrá una sección dedicada a un tema de actualidad candente, el cambio climático, con 14 películas programadas.



"Mi propio compromiso contra el cambio climático empezó hace más de 40 años", subrayó Redford en el comunicado.



"Si queremos evitar los peores escenarios debemos actuar de modo audaz e inmediato, de la misma manera que frente a la indiferencia, apatía y la oposición", añadió.



"An Inconvenient Sequel" es el seguimiento diez años después del documental de Al Gore sobre el medio ambiente "An Inconvenient Truth" (2006), y que presenta en imágenes las consecuencias del calentamiento global.



Realizado por Bonni Cohen y Jon Shenk, la película sigue al exvicepresidente estadounidense mientras hace una campaña a favor de un futuro sostenible para la Tierra.



En el futuro

Redford a menudo repite que el festival debe quedar fuera de la política, pero es un precepto difícil de valorar a solo unos días de que el republicano Donald Trump entre en la Casa Blanca, sobre todo porque el magnate ha negado la realidad del cambio climático.



"Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time", ofrece una visión desde bastidores de la sorprendente victoria del presidente electo sobre la demócrata Hillary Clinton.



Otros documentales seleccionados tratan temas como la muerte no aclarada de la pequeña reina de belleza de seis años JonBenet Ramsey, así como la caída del periódico en línea Gawker, que se precipitó por el caso Hulk Hogan; la crisis en Siria y el Estado Islámico.



Estos últimos años, muchas películas que fueron presentadas en este festival en primicia mundial -unas 100 este año- recibieron elogios de la crítica y ciertos directores como Quentin Tarantino y Steven Soderbergh han salido de ahí.



Revelaciones del año pasado como "Beasts of the Southern Wild", "Whiplash" o "Manchester by the Sea" con Casey Affleck, son algunas de la favoritas al Óscar este 2017.