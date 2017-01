Kim Kardashian y Kendall Jenner participan en el rodaje de "Ocean's Eight"

Kim Kardashian y su hermana Kendall Jenner en el set de "Ocean's Eight".

Kim Kardashian y su hermana Kendall Jenner fueron elegidas por los productores de "Ocean's Eight" para realizar un cameo en la cinta.



Es por eso que el lunes en la noche las hermanas participaron en el rodaje que se realizó en Nueva York en el marco de una ficticia gala del Met, el prestigioso evento del mundo de la moda organizada por Anna Wintour, editora de la revista Vogue. (Ver Gala del Met 2016: La moda en la era de la tecnología según 80 celebridades).

Kardashian y Jenner optaron por unos atuendos en tonos claros. La primera combinó las transparencias con un abrigo de piel en el mismo tono, mientras que su hermana se decantó por un elegante vestido de cuello alto y un impresionante trabajo de bordados.



Por otra parte, la más pequeña de la mediática familia, Kylie Jenner, también fue fotografiada en el set de rodaje, pero vestida con ropa mucho más informal, lo que deja entrever que no habría participado en el proyecto.



"Ocean's Eight" es el remake con personajes femeninos de la franquicia sobre una banda de ladrones que en su momento protagonizaron George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon. El argumento gira precisamente en torno a los planes de las criminales protagonistas -interpretadas por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway y Rihanna- para dar un golpe legendario en la velada más exclusiva del sector de la moda.

La producción también contará con otros rostros conocidos como la modelo Adriana Lima, la propia Anna Wintour y Katie Holmes, todas ellas interpretándose presumiblemente a ellas mismas.

"Ocean's Eight" es dirigida por el cineasta Gary Ross, conocido por "Pleasantville" (1998) y "The Hunger Games" (2012) y que acaba de estrenar "Free State of Jones" con Matthew McConaughey como protagonista.

La película se inspira en la exitosa serie de películas formada por "Ocean's Eleven" (2001), "Ocean's Twelve" (2004) y "Ocean's Thirteen" (2007) que dirigió Steven Soderbergh, quien en esta ocasión figurará como productor.



Estos filmes, sobre un grupo de ladrones de guante blanco especializados en dar espectaculares golpes en casinos, se caracterizaron por un reparto coral y repleto de figuras de primer nivel de Hollywood como George Clooney, Matt Damon y Brad Pitt.



"Ocean's Eleven" era, a su vez, un homenaje al espíritu del filme homónimo de 1960 protagonizado por el grupo conocido como "Rat Pack": Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop.



En total, la trilogía de "Ocean's Eleven" recaudó 1.124 millones de dólares en los cines de todo el mundo, según la web especializada Box Office Mojo.