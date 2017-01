Meryl Streep rompe su récord con vigésima nominación al Óscar

Meryl Streep fue nominada este martes por vigésima vez al Óscar, manteniendo su reinado como la actriz con más nominaciones al más prestigioso galardón del cine. (Leer "La La Land" logra 14 nominaciones al Óscar y empata a "Titanic").



La actriz de 67 años, ganadora de tres Óscar, fue nominada este año como Mejor actriz por su papel en la comedia biográfica "Florence Foster Jenkins" sobre una cantante socialista en Nueva York. (Galería Los 'olvidados' en los premios Óscar 2017).



Streep rompió su propio récord. Hasta este martes tenía 15 como Mejor actriz y cuatro como Mejor actriz de reparto.



Katharine Hepburn y Jack Nicholson están empatados en el segundo lugar con 12 indicaciones cada uno.



Su nominación llega poco después de que Donald Trump se refiriera a ella como "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood". (Leer El discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro contra Donald Trump).



Fue la reacción semanas atrás del entonces presidente electo al discurso de la legendaria actriz en los Globos de Oro, en el que arremetió contra Trump -aunque sin nombrarlo- por su retórica divisiva.



Meryl Streep, quien también tiene el récord de más nominaciones en los Globos de Oro (30), reaccionó a su más reciente indicación con un gif en el que aparece una escena de ella bailando tomado de un video del cantautor británico Paul McCartney.



Sus seguidores tomaron las redes sociales para felicitar a la actriz, que ganó el Óscar en 2012 por "La dama de hierro" y antes, en 1983, por "La decisión de Sophie" y en 1980 por "Kramer vs. Kramer".



"Esta actriz está tan sobrevalorada que rompió su propio récord con su 20a nominación al Óscar. Triste", escribió con ironía una internauta en Twitter.



Su primera nominación llegó en 1979 por su papel en el drama sobre la guerra de Vietnam "El francotirador", y antes de esta, el año pasado, fue indicada por "En el bosque".



Nominados al Óscar 2017

El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos, "La La Land", entró en la carrera en las principales categorías como mejor película, dirección y actuación, por los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone.



"All About Eve" (1950) y "Titanic" (1997) también recibieron 14 nominaciones, un récord, y se llevaron seis y 11 estatuillas respectivamente.



En segundo lugar quedó la película de ciencia ficción "La llegada" (Arrival) y el drama "Moonlight", ambas con ocho. (Leer Lista de nominaciones a los Óscar 2017).



"Hasta el último hombre" (Hacksaw Ridge), de Mel Gibson y situada en la II Guerra Mundial; el drama familiar "Lion", de Garth Davis, así como "Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan, se llevaron seis.



Casey Affleck fue nominado por su aclamado papel como hombre solitario y perturbado que debe cuidar a su sobrino huérfano en el drama dirigido por Lonergan, también nominado a mejor dirección.



Gibson, Barry Jenkins ("Moonlight"), Denis Villeneuve ("La llegada") también buscarán la estatuilla en dirección.



Natalie Portman fue asimismo nominada por su extraordinario papel como la ex primera dama Jacqueline Kennedy en "Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larrín.



La biopic fue nominada además a Mejor vestuario y Mejor canción original.



Las nominaciones de Mahershala Ali, Naomie Harris y Jenkins por "Moonlight", así como las de Denzel Washington y Viola Davis por "Fences"; Dev Patel ("Lion"), Octavia Spencer ("Hidden Figures") y Ruth Negga ("Loving") le ponen color a los Óscar después de dos años con únicamente actores blancos nominados.