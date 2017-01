Película de "Star Wars" sobre Han Solo contará con el actor Woody Harrelson

El actor Woody Harrelson se unió al elenco del próximo proyecto derivado de la saga de "Guerra de las galaxias" sobre la vida de Han Solo, el temerario piloto que termina uniéndose a la rebelión contra el imperio galáctico con la princesa Leia y Luke Skywalker. (Leer Forenses continuarán investigando la causa de la muerte de Carrie Fisher).



El actor tejano de 55 años participó en la taquillera "The Hunger Games" (Los juegos del hambre), fue nominado al Óscar por "Larry Flynt" y aclamado por sus papeles en series como "True Detective" y "Cheers".



En un comunicado, Lucasfilm informó que Harrelson se uniría a los actores Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian) y Emilia Clarke. (Leer Han Solo ya no tendrá la cara de Harrison Ford en "Star Wars").



Este "spin-off" es el segundo de una serie de películas que se ubican fuera de la historia de la familia Skywalker y en momento previo al de la primera película de la trilogía original, el "Episodio IV - Una nueva esperanza".



"No podemos estar más emocionados de trabajar con un artista de tanta profundidad y rango como Woody", dijeron los directores de la película, Phil Lord y Christopher Miller, citados en el comunicado.



"Su habilidad para combinar humor y patetismo, muchas veces en el mismo personaje, es único", añadieron.



Es el segundo "spin-off" después de "Rogue One", que salió en diciembre pasado y lleva hasta ahora más de 900 millones de dólares de taquilla en el mundo. (Leer "Rogue One: Una historia de Star Wars" es el tercer mejor estreno del año).



Su estreno está previsto para 2018, un año después del Episodio VIII, que llegará a los cines en diciembre. (Leer VIII episodio de "Star Wars" comienza rodaje en Dubrovnik, Croacia).



Lucasfilm, la productora de George Lucas que creó la saga, fue vendida a Disney en 2012 por 4.000 millones de dólares.



El sitio especializado Deadline.com informó por su parte que Will Smith estaría en discusiones para participar de otra producción de Disney, la versión en película de "Dumbo", que será dirigida por el legendario Tim Burton.