Prográmese para ver películas nominadas al Óscar en Colombia

La Academia de Hollywood anunció los nominados a los premios Óscar, por lo que fanáticos del séptimo arte empiezan a preparar sus agendas para poder ver las películas que compiten en la gala que se realizará el próximo 26 de febrero.

Aunque algunas películas, como "La La Land", ya está en la cartelera nacional, hay otras que se proyectan desde el próximo mes y con un nombre distinto al original. Esta es la programación de las películas que más nominaciones tuvieron en las principales categorías.

"La La Land": la carta de amor a la ciudad de Los Ángeles (California) dirigida por Damien Chazelle se estrenó en el país el pasado 22 de diciembre pero aún sigue en cartelera gracias a los premios que ganó en los Globo de Oro y a las 14 nominaciones que logró al Óscar, incluyendo las categorías de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía (Linus Sandgren), mejor vestuario (Mary Zophres), mejor montaje (Tom Cross) y mejor canción original (por "Audition, The Fools Who Dream" y "City Of Stars").

"Manchester by the Sea": la película que le dio una nominación al Óscar a Casey Affleck (hermano del conocido Ben Affleck) se estrenó en Colombia el pasado 19 de enero como "Manchester frente al Mar" y sigue en cartelera en algunos teatros del país. La historia sigue a Lee Chandler, un hombre que se vuelve tutor de su sobrino. Para ello debe regresar a su ciudad y recordar viejas heridas y encontrarse con todos los involucrados. En total este filme tiene 6 nominaciones al Óscar.

"Hacksaw Ridge": está nominada en las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor montaje, montaje de sonido y mezcla de sonido. Llega a Colombia a partir del 2 de febrero con el nombre "Hasta el Último Hombre". El filme dirigido por Mel Gibson cuenta la historia real de Desmond Doss, condecorado con la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento en las Fuerzas Armadas de EE.UU., a pesar de su rechazo a portar armas mientras combatió en la II Guerra Mundial.

"Hidden Figures": llega al país el 2 de febrero con el título "Talentos Ocultos". Es un drama basado en la historia real de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monáe), tres matemáticas que trabajaron para la Nasa y que estuvieron detrás de una de las misiones más importantes en la historia: el lanzamiento del astronauta John Glenn a la órbita espacial. La película está nominada a 3 categorías de los Óscar: mejor película, mejor actriz de reparto y mejor guión adaptado.

"Hell or High Water": mejor película, mejor actor de reparto (Jeff Bridges) y mejor guión original son las tres categorías en las que participa esta película dirigida por David Mackenzie que protagonizan Chris Pine, Ben Foster y Bridges. Es un drama de acción sobre crimen, cuentas pendientes y decisiones difíciles que llega a las salas de cine nacional desde el 9 de febrero con el nombre "Sin Nada que Perder".

"Lion": también tiene seis nominaciones al Óscar. Llega a Colombia el 16 de febrero con el nombre "Un Camino a Casa". Narra la historia de Saroo Brierley, un niño de 5 años que vive en la extrema pobreza y se separa de su familia tras perderse en una estación de tren. Después de vivir durante algún tiempo en la calle y enfrentarse a muchos desafíos, el joven es recogido por una pareja australiana.

"Moonlight": tiene ocho nominaciones incluyendo las categorías de mejor película, mejor director; y actriz y actor de reparto. La película se estrena el 23 de febrero con el nombre "Luz de Luna". Cuenta la difícil infancia, adolescencia y madurez de un chico afroamericano que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo y encuentra el amor en lugares inesperados. Al mismo tiempo, tiene que hacer frente a la incomprensión de su familia y a la violencia de los chicos del barrio.

"Jackie": también tiene tres nominaciones al Óscar, incluyendo la de mejor actriz por la interpretación de Natalie Portman). La película dirigida por Pablo Larraín sigue a la primera dama de Estados Unidos, Jackie, los días posteriores al asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Se estrena en Colombia el 9 de marzo.

Otra de las más nominadas al Óscar es "Arrival", película de ciencia ficción que se estrenó en el país en noviembre de 2016 con el título "La Llegada". (Leer Lista de nominaciones a los Óscar 2017)

"Fences", que opta a cuatro premios incluyendo a mejor película, mejor actor (Denzel Washington) y mejor actriz de reparto, Viola Davis, quien ya ganó el Globo de Oro, no tiene por ahora fecha programada de exhibición.

De las seleccionadas en la categoría de mejor película extranjera o lengua no inglesa se exhibieron en el país, en salas limitadas, la iraní "The Salesman" (El Cliente) a partir del 5 de enero de 2017. La alemana "Toni Erdmann" se proyectó unos días el año pasado en el marco del Bogota International Film Festival, así como "Land of Mine" de Dinamarca que fue una de las apuestas del Festival de Cine Independiente de Bogotá 2016, IndieBo.