Ed Sheeran recuerda con nostalgia su adolescencia en "Castle on the Hill"

Días después de haber superado el récord en Spotify al superar los 13 millones de reproducciones con los sencillos "Shape of You" y "Castle on the Hill", Ed Sheeran estrena el primer video del año.

Rodado en su ciudad natal, Framlingham, Suffolk, el cantante recuerda su adolescencia y narra su felicidad al volver a casa en "Castle on the Hill", el cual fue dirigido por George Belfield.

Aunque Sheeran participa en el video, el músico es interpretado por un joven bastante parecido físicamente, quien se divierte con su primer amor y sus amigos yendo a fiestas y tomando cerveza.

"Me encantó filmar esto en Fram. Todos los chicos estudian actualmente en mi escuela secundaria", escribió el artista al publicar el video.

Tanto "Shape of You" como "Castle on the Hill" estarán incluidos en el nuevo álbum de Sheeran -aún sin fecha de lanzamiento-, titulado '÷', que se pronunciará 'divide' y podría traducirse como 'dividir' o 'dividido'.

"El tercer álbum está en camino y es lo mejor que he hecho hasta ahora", anunció hace unas semanas a través de las redes sociales.

No es la primera vez que Ed Sheeran comparte con sus fans momentos importantes de su vida, pues el clip de la canción "Photograph" recopila videos e imágenes de él desde que era un bebé hasta su adolescencia.