Música 11 Ene 2017 - 11:19 am "No Plan", canción póstuma de David Bowie

Para conmemorar un año de la muerte del músico David Bowie, el sello Columbia lanza un álbum con cuatro canciones (EP), que también sirve para recordar que el domingo pasado hubiera cumplido 70 años. El trabajo incluye el tema "Lazarus" -que se lanzó en "Blackstar"-, y tres canciones que escribió para el musical homónimo que se representa en un teatro de Londres: "No Plan", "Killing a Little Time" y "When I Met You".

Por: Tomado de DavidBowieVEVO