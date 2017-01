Shaggy regresa a Colombia: el jamaicano se presentará en La Solar de Medellín

Foto: Cortesía, Shock.

El próximo 25 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del festival La Solar, en el Club el Rodeo en Medellín. Este evento musical ofrece una mezcla de diferentes sonidos en vivo, espacios para compartir con amigos y disfrutar del clima. La edición anterior se realizó el 20 de julio en el marco de la Feria de las Flores de Medellín.

Este año, como cabeza de cartel, estará el cantante jamaicano Shaggy, quien hará su primera presentación en la ciudad de la Eterna Primavera junto a reconocidos artistas nacionales e internacionales.

No es la primera vez que el artista de reggae visita Colombia. El jamaicano, autor de éxitos como "Boombastic", "Repent" y "It wasn't me" estuvo en la cuarta edición del Jamming Festival que se realiza en Bogotá, en su versión 2015. También participó en el más reciente Oktoberfest (en octubre de 2016), una plataforma que busca la consolidación de artistas en la escena musical y es un escenario propicio para disfrutar de la cerveza y la comida. En esa ocasión, el artista compartió tarima con Kafu Banton, Chocquibtown, La 33, El Freaky, entre otros artistas.

En La Solar, Shaggy estará al lado del dúo Nina Sky, que representará a Estados Unidos; Vicente García, de Republica Dominicana; Lost Frequencies, de Bélgica. Por Medelín estarán los grupos Doble Porción, un dúo de la nueva ola del rap paisa, y Papá Kumbé, un colectivo de DJs que combinan música electrónica, tradicional y fuertes bajos. También se esperan varios artistas sorpresa.