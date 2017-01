Música 10 Ene 2017 - 3:27 pm "Shape Of You", canción de Ed Sheeran

Tanto "Shape of You" como "Castle on the Hill" estarán incluidos en el nuevo álbum de Sheeran -aún sin fecha de lanzamiento-, titulado '÷', que se pronunciará 'divide' y podría traducirse como 'dividir' o 'dividido'.

Por: Tomado del canal Ed Sheeran