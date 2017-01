Conozca a la Kim Kardashian rusa

La sensación de Instagram Anastasia Kvitko, cuenta con cinco millones de seguidores en su cuenta @anastasiya_kvitko. La modelo de nacimiento rusa es reconocida por su similitud con la estrella de keeping up with the kardashians, Kim kardashian. Aunque anastasia no le gusta ser comparada con la líder del clan Kardashian, no se puede negar que sus estilos se asemejan bastante.

Una foto publicada por Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 4:48 PST

NYC ️ Una foto publicada por Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 2:27 PST

Con 21 años Anastasia Kvitko aspira a obtener el título de “musa del Mundial 2018” que se realiza en Rusia, según afirman amigos cercanos a la modelo. La doble de Kim vive actualmente en la ciudad norteamericana de Miami, Estado de Florida aunque vuelva constantemente por el mundo.

Una foto publicada por Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 6:06 PST