Hija de Michael Jackson sufrió una agresión sexual a los 14 años

Como parte de su plan para salir de la alargada sombra del fallecido Michael Jackson, Paris, la única hija del 'rey del pop' ha concedido una entrevista en profundidad en la que se sincera sobre algunos de los aspectos más traumáticos de su complicada adolescencia, incluyendo la muerte del cantante -que ella considera que se trató de un asesinato- y la agresión sexual que sufrió a manos de un completo desconocido a los 14 años. (Leer Hija de Michael Jackson responde si el 'rey del pop' es su padre biológico).



"No quiero dar demasiados detalles, pero no fue una buena experiencia, resultó muy duro. En aquel momento no se lo dije a nadie", explica evasiva Paris en conversación con la revista Rolling Stone. (Galería 23 tatuajes para esconder las cicatrices de Paris Jackson).



Este terrible episodio se produjo en el marco de su asistencia a un exclusivo colegio privado, un ambiente al que fue incapaz de adaptarse tras toda una vida recibiendo clases en casa junto a sus hermanos Prince (19) y Blanket (14). Su situación en el ámbito escolar y en el seno de su familia, que acababa de perder a Michael Jackson, agravaron sus problemas de depresión -una enfermedad que asegura también padecía su famoso padre y que les llevó a tomar incluso la misma medicación-, hasta el punto de que acabó tratando de quitarse la vida cortándose las muñecas e ingiriendo 20 pastillas de Motrin.



"Me juntaba con gente mucho más mayor que hacía verdaderas locuras. Acabé haciendo cosas que una chica de 13, 14 o 15 años no debería hacer. Crecí demasiado rápido y no era una persona muy agradable", recuerda sobre la época previa a su intento de suicidio, tras el cual ingresó en una institución especial en Utah para concluir sus estudios que le "salvó la vida". (Leer Michael Jackson, la estrella fallecida que más dinero genera).



Otro de los temas más controvertidos que la joven modelo y aspirante a actriz no evita abordar durante la entrevista es la 'verdadera identidad' de su padre. En el pasado, la paternidad de Michael Jackson -que contrajo matrimonio con la madre biológica de Paris y de su hermano mayor en 1996 y se divorció tres años después, manteniendo la custodia en solitario de sus retoños- fue puesta en entredicho en un sinfín de ocasiones, especialmente debido al escaso parecido físico que guarda con sus dos retoños mayores -su tercer hijo, Blanket, nació mediante una gestación subrogada-, una teoría a la que Paris no da ninguna credibilidad.



"Es mi padre, siempre lo será. No ha habido un solo momento en que no lo haya sido, ni lo habrá. La gente que le conocía de verdad dicen que le ven mucho en mí, que da casi miedo el parecido", afirma contundente su hija, que por esa misma razón no duda en definirse como una mujer negra. (Leer Con su furia, hija de Michael Jackson honra la memoria del 'rey del pop').



"Yo me considero negra. Mi padre solía mirarme a los ojos, apuntarme con el dedo y decir: 'Eres negra. Deberías sentirte orgullosa de tus raíces'. Y yo siempre lo acepté porque era mi padre, ¿por qué iba a mentirme? Así que siempre me creía lo que me decía. Que yo sepa, jamás me mintió. Aunque es cierto que la gran mayoría me considera blanca, especialmente ahora que me he teñido el pelo de rubio y parezco finlandesa o algo así".