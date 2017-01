J Balvin responde a supuesto romance con cantante de Piso 21

J Balvin decidió enviar un mensaje en sus redes sociales para desmentir su supuesto romance con Juan David Castaño, cantante de la agrupación Piso 21. (Leer J Balvin será el primer embajador latino de la Semana de Moda de Nueva York).

Debido a una serie de publicaciones en las que Balvin aparece acompañado por Castaño durante sus vacaciones, varios usuarios de redes sociales hablaron sobre la posibilidad de un romance entre los dos artistas.

SIGO EXTRAÑÁNDOTE #googleplay #itunes #deezer #spotify #jbalvin #Sigoextrañandote Un vídeo publicado por J Balvin (@jbalvin) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 1:12 PST



Sin embargo, Balvin aclaró todo diciendo que sigue soltero.

"Respecto a las noticias que leí sobre que el Llane es mi novio, la verdad no es mi tipo. Ser gay no es una enfermedad y si [yo] lo fuera sería la diva del género jejejejeje", escribió. "Mi tipo es de mujer y las amo, razón por la cual sigo soltero".

Sígueme y te sigo @llanepiso21 jajajajaja Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:44 PST

En el largo mensaje Balvin también habló sobre las críticas que recibe a diario, ya sea por su música, su vestuario o su color de pelo.

"En la vida desde que no pases por encima de nadie se debe hacer lo que se quiere, sin máscaras , siendo REAL, mis cambios de look no son más que una muestra que busco mi felicidad y no la felicidad basada en la aceptación porque tarde o temprano hagas o no lo hagas a la final te van a criticar", reflexionó. (Leer también Cantante de Metallica se burla de J Balvin y otros famosos que usan las camisetas de la banda).



No es la primera vez que J Balvin habla sobre su supuesta homosexualidad. En febrero pasado, durante la entrega de los Premios Lo Nuestro, el artista ofreció un discurso que fue mal interpretado por muchos, por lo que después aseguró que no es homosexual y que "ama a las mujeres" en un video publicado en su perfil de Facebook.