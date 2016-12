Johnny Depp y Amber Heard pelean por la plata del divorcio

En agosto pasado Johnny Depp y Amber Heard llegaron a un acuerdo para cerrar el proceso de divorcio, cuyos términos disponían que el intérprete debía abonarle a su exmujer siete millones de dólares a modo de compensación. (Leer Exesposa de Johnny Depp lidera campaña contra violencia de género).

Sin embargo, cuatro meses después el actor de Hollywood todavía tiene pendiente el pago de la suma y, ahora sus representantes legales han interpuesto un nuevo recurso ante el tribunal para obligar a la artista a correr con los costos legales del mediático caso judicial, que ascenderían a 100.000 dólares. (Leer Amber Heard asegura que donará dinero que gane tras divorcio de Johnny Depp).



Como publica el portal de noticias Entertainment Tonight, el costo del juicio en principio correspondía a Johnny Depp al ser él quien tenía que cargar con la mayor parte del peso económico del proceso, pero según se desprende de la declaración facilitada ahora al juez por la abogada de este, Laura Wasser, la defensa está más que dispuesta a trasladar esas obligaciones financieras a Amber Heard al responsabilizarla del profundo daño que la batalla judicial habría ocasionado al actor tanto en el plano personal como profesional.



"El impacto que ha tenido en Johnny sus acusaciones falsas y el acoso constante al que le ha sometido es notable, no solo han causado un grave perjuicio a nivel personal, sino que también han afectado a su buen nombre y a su reputación profesional, así como al bienestar emocional de su familia y al estado de sus finanzas, una situación que no parece importar en absoluto a Amber", dice el documento al que ha tenido acceso el citado medio.



El ataque frontal que ha recibido Amber Heard por parte de Depp podría entenderse como una respuesta directa a la última toma de contacto de la actriz con la Corte Superior de Justicia de Los Ángeles, a la que acudió hace poco más de una semana para solicitar una orden que forzara al artista a abonarle íntegramente la indemnización a la que se comprometió, una cantidad que la artista planea donar a diversas organizaciones benéficas. (Contexto "Durante toda nuestra relación, Johnny me ha agredido verbal y físicamente": Amber Heard).

El agrio litigio en el que está sumido el proceso entre Heard y Depp se ha visto marcado desde el principio por las acusaciones de violencia doméstica que pesan sobre el actor, aunque en último término la intérprete retiró esas alegaciones tras llegar a un arreglo extrajudicial por el que recibiría la cuantiosa compensación que ahora parece estar complicando aún más el proceso.