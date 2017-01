"Lastimosamente no me diste la cara": Sara Uribe a Fredy Guarín

"Lastimosamente no me diste la cara", fue lo que Sara Uribe le dijo a Fredy Guarín cuando él terminó la relación que se hizo pública con un video publicado en Instagram. La modelo y presentadora paisa ofreció una entrevista a la revista 15 Minutos en la que cuenta su "verdad" sobre la relación sentimental que tuvo con el futbolista. (Leer Fredy Guarín y su esposa retoman su relación).

Con lujo de detalles, la presentadora paisa cuenta que sí fue novia del futbolista, que así la presentaba ante "sus amigos" y que él terminó la relación el día que regresaba a China para jugar en el equipo Shanghái Shenhua cuando la llamó desde el aeropuerto".

"Lo único que le dije fue ten cuidado, buen viaje, si tomaste la decisión, la respeto. Lastimosamente no me diste la cara y si tu mujer es buena y crees que merecen otra oportunidad, aprovéchala. (…) Eso sí, no me hubieras hecho daño no me hubieras puesto en burla", dice Uribe.

Gracias a la revista @15minutosco por tan lindo trabajo tan ético y tan profesional ! Y al equipo de Fotografia y produccion Una foto publicada por Sara Uribe (@sara_uribe) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:46 PST



La entrevista comienza con un recuento de cómo se conocieron Sara Uribe y Fredy Guarín. Ella asegura que el futbolista la contactó luego del Mundial de Brasil 2014, cuando ella era novia del músico Daniel Calderón, por lo que no vio ningún problema en cultivar una amistad.

"Fredy me contaba que su relación estaba deteriorada desde 2014, incluso que por eso su esposa no asistió al Mundial", asegura la presentadora.

Tras su ruptura con Calderón, Sara Uribe y Fredy Guarín retomaron el contacto en Medellín, momento en el que el mediocampista del Shanhái Shenhua le comentó que se estaba divorciando de Andreina Fiallo.

"Entonces me contó que se iba a Ibiza con sus amigos (…) me dijo que fuera, le respondí que no. Tras su insistencia pensé: se está divorciando, somos amigos, no tengo novio ni nada con él, y viajé en parche de amigos", recuerda.

Encuentra en nuestra edición de enero: La presentadora @sara_uribe víctima de bullying habla sobre su relación con Freddy Guarín; todos los detalles en exclusiva! Encuéntrala ya en puntos de venta Una foto publicada por 15 Minutos (@15minutosco) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 10:32 PST



Sara Uribe admite que fue en ese viaje que realizaron en octubre de 2016 donde nació el gusto entre los dos y que estando allí el jugador colombiano se enteró "que los papeles del divorcio estaban listos, que su esposa había firmado".

Según cuenta la presentadora paisa a 15 Minutos, la relación se formalizó cuando regresaron a Colombia, pues él le regaló un perro y comenzó a presentarla como su novia ante los amigos. Fue entonces cuando el futbolista grabó un video de él y Sara Uribe cantando karaoke que posteriormente publicó en Instagram. (Ver Este video probaría romance entre Sara Uribe y Freddy Guarín).

Pero entonces las cosas se pusieron tensas ya que la modelo empezó a recibir críticas e insultos y aunque ella le pidió a Guarín que contara a la opinión pública que no había dañado "ningún matrimonio", nunca lo hizo.

En noviembre, para el cumpleaños de Sara Uribe, Fredy Guarín organizó un festejo en un concierto de J Balvin que incluía a las amigas de la presentadora. Pero según dice a la publicación, el jugador también estaba en terapia con una sicóloga en compañía de Andreina Fiallo y sus dos hijos.

Guarín nunca llegó al concierto de Balvin y el día que viajaba a China para volver a jugar con el Shanhái Shenhua, la llamó para comentarle su decisión de retomar la relación con Andreina Fiallo, algo que el mediocampista colombiano anunció en su cuenta de Instagram el pasado 6 de diciembre.

Después de llevar 13 años juntos y de haber convivido desde muy jóvenes, tomamos la decisión de separarnos. Nuestra relación se empezó a deteriorar hace algunos años y quisimos darnos una oportunidad con nuevas personas pero a ninguno de los dos nos funcionó. Intentar tener otras relaciones de las que ambos teníamos conocimiento, conversar sobre ellas y entender su fracaso, nos hizo dar cuenta de que todavía estábamos muy enamorados. Sentir que nos habíamos perdido nos hizo reaccionar y tomar las fuerzas necesarias para un nuevo comienzo. Hemos decidido volver a intentarlo y así construir una relación de pareja sana y madura. ️ espero esto sirva de motivación para muchas parejas y que viva el amor "amor verdadero" Bendiciones Una foto publicada por Fredy Guarin (@fguarin13) el 6 de Dic de 2016 a la(s) 8:52 PST



"Esta es la hora y aún recibo miles de insultos", dice la presentadora, quien también asegura que comenzó este año con pie derecho. "Cuando uno sabe cómo fueron las cosas tiene la conciencia tranquila y es humilde", reflexiona Sara Uribe.

Por su parte, Fredy Guarín comparte en sus redes sociales fotos de su familia. El fin de semana publicó una foto en Instagram junto a Andreina Fiallo diciendo que "es a la única a la cual le debo corresponder como hombre".

Es a la única a la cual le debo corresponder como hombre.. hay un pasado del que se aprendió un presente de reconstrucción y un futuro de felicidad y amor.. declaró en el nombre De Dios mis sentimientos.. te amo dama amor de mi vida.. amor verdadero ️️ Una foto publicada por Fredy Guarin (@fguarin13) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 11:48 PST