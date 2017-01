Leila Guerriero: “Un acto de coraje y humildad”

Patricia Engel es la ganadora del III Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana con la obra Vida, una serie de cuentos. Entre once finalistas, tres competían por el premio definitivo: con ella, Santiago Gamboa y Ricardo Silva. Leila Guerriero, presidenta del jurado de este Premio, cree que cuando un escritor envía a un concurso busca dos cosas: “Querer ganarlo y creer que uno tiene las condiciones para hacerlo, y para eso hacen falta convicción y coraje. Quien presenta su obra está diciendo he aquí lo que he hecho, léanme entre mis pares”.

También lo considera un acto de humildad, por eso, en la entrega de ceremonia, leyó un texto que lleva por título “Elogio a un amateur”. Las tres novelas, para ella, son muy meritorias. De Silva destaca el logro de una autobiografía familiar; de Gamboa, la cantidad de aportes de actualidad con conflictos propios del terrorismo, y de Patricia Engel, la buena prosa que narra los conflictos de una joven colombiana que se habitúa a vivir en otra sociedad.

¿La escogencia de una obra narrativa, en este estrado, hace que se destaque representativamente en el país?

Siempre pienso en que si cambiara uno solo de los miembros de un jurado, tal vez el resultado sería distinto. Lo que se ha fijado es que sean todos lectores fuertes, gente que no esté mirando una sola forma de la literatura y que tenga un conocimiento más o menos general -sobre todo en lengua hispana-. No sé si se puede pensar que un libro es representativo de todo lo que se está escribiendo en un país, porque eso sería lo mismo que pensar que todos los autores se ponen de acuerdo y dicen “ahora vamos a escribir sobre una determinada cosa”. Por supuesto hay temas que atraviesan a determinadas generaciones, pero sobre lo que nos fijamos es en calidad más allá de todo. Un ganador de un premio no es un embajador de un país, sí un embajador de su propia patria.

Aunque la obra no se destaque representativamente, ¿cree que ese “embajador de su propia patria” marca un paradigma?

Los premios no sirven, ni están hechos o pensados para marcar una tendencia, para decir bueno: esto es lo que interesa. Claramente hay determinados premios que impregnan a algunas generaciones. En mi país pasa, y ha habido mucha literatura producida por los hijos de los años 70 acerca de toda la dictadura militar; los hijos de esa dictadura, pero no todo el mundo que nació en los 70, escribió sobre eso. Hay algunos temas que naturalmente nos convocan como nos convocan porque son el aire de la época, pero eso no quiere decir que un libro premiado tenga que coincidir con cosas sobre las que está escribiendo la mayoría o tenga que ser políticamente correcto. No hay nada más literario que pensar la literatura como una cosa completamente alejada de las estrategias y corrientes, de votar conveniencias.

Hay quienes acusan con lo siguiente aunque parezca insulso: si el estímulo es público, el autor comulga con el espíritu de un gobierno o corriente política; cuando son con grandes editoriales es un tema de mercadeo o bien, cuando es con el sector privado y, por último, cuando los escritores coinciden con ser siempre los más repercutidos. Frente a estos asuntos, y con lo anterior, ¿qué piensa?

Creo que hay un mito de esta idea del tipo que está como perdido, oculto y es una especie de genio incomprendido que permanece en la sombra. El talento, cuando es de verdad, se abre camino. Me parece que, particularmente, es un tema recurrente pero no cierto. Mario Jursich, que fue editor de la revista El Malpensante por muchísimos años, es un gran buscador de talentos, un gran buscador de textos en todo el continente, digo: levantó todas las notas de la revista para publicar el diario de una “médica sin fronteras” en Afganistán. No se puede pensar que una persona así en el jurado sólo va a premiar a los grandes escritores. Lo que pasa claramente es que hay grandes autores y lo son por algo, escriben asquerosamente bien, y ese talento más sumergido, más escondido, que existe, llega muy lejos, incluso en estos premios. Pedro Mairal no lo conocía absolutamente nadie, era una novela inédita y a partir del Premio Clarín (Argentina) lo conoció todo el mundo. Si llega un boxeador desconocido y le gana a Cassius Clay me parece buenísimo, pero tiene que ganarle a Cassius Clay. Sería una cosa medio paranoide pensar que decenas de personas que conforman decenas de jurados alrededor del continente o del mundo están siempre premiando a la misma gente porque se ponen de acuerdo entre ellos. Si a todos nos hubieran dado los libros sin tapas y sin firmas, la respuesta hubiera sido la misma.

¿Hubo algo que le sorprendió en particular en los once libros finalistas?

Sí me llamó la atención cómo todos están muy atravesados por la cuestión política y por la cuestión del conflicto, y muchos de esos libros tenían escenas de violencia potentes. Muchos libros acerca de cosas que pasan en el país y yo lo que pensaba cuando leía todo eso es: bueno, este fue un año muy atravesado en Colombia por el proceso de paz. Me importa y quiero que se termine el conflicto, hubiera querido que ganara el sí obviamente, y lo que pensaba cuando leía todo esto que era realmente una revisión del pasado reciente, desde distintos puntos de vista y pensaba en qué afortunados son los escritores que tienen la literatura para contarlo. Qué pasa con el resto de la gente, dónde pone todo ese caudal. La literatura para mí no sirve como catarsis, pero creo que sí, de alguna forma, ayuda a pensar, ayuda a procesar. Convoca.

¿No cree que es el momento de Colombia de escribir más sobre eso, de revisarlo?

La realidad de Colombia es muy convocante. Colombia tiene una tradición de literatura, digo, si pensás en México el tema de los narcos es uno literario, pero no lo pienso como una crítica, creo que es algo que está pasando y me parece que los autores contemporáneos están haciendo eco de esta situación y también me parece que el escritor es un animal muy político, aunque no tenga partido. y me parece saludable que haya textos literarios de ficción y de no ficción que revisen esta historia más reciente: forma parte de la memoria de un pueblo y la memoria es una de las cosas que más ayudan. Los pueblos que entierran su pasado debajo de la historia lo pagan caro. Esa revisión me parece interesante y cada país reacciona ante esto, y pienso que el escritor no tiene la obligación de escribir sobre estas cosas, mi temor es que a veces se piensa que quien no escribe sobre estas cosas es ajeno o está de espaldas a esto.

¿Cuál cree es la pertinencia de estos estímulos?

No había en Colombia un premio bien dotado que estimulara la producción. Estimula también a las editoriales a publicar autores locales. Los premios me parecen una cosa muy buena. Ricardo Piglia decía que no hay nada más lindo que el reconocimiento de los pares y cuando un autor gana un premio está diciendo léanme y júzguenme.