Hijo de Sofía Vergara debuta como modelo en la revista Paper

Manolo González Vergara debutó como modelo participando en un reportaje fotográfico para la revista Paper en el número dedicado al director español Pedro Almodóvar. (Leer Sofía Vergara se enfrenta a nueva demanda por sus embriones congelados).



En una de las fotografías de la sesión, el hijo de Sofía Vergara posa como todo un profesional junto a la modelo Stevie DeFelice mientras bebe un Bloody Mary, ataviado con un elegante traje negro, corbata del mismo color y camisa blanca. La composición, que también incluye un espejo roto en el suelo, está inspirada en la película 'Los abrazos rotos' del cineasta manchego.

Thank you to @papermagazine and @jimmymarble for including me in this months Pedro Almodovar spread! And for allowing me to sit next to Stevie DeFelice. I hope she wasn't too traumatized. #PaperMagazine #Outspoken #IShoweredAndEverything #WhomeverBrokeTheMirrorGetsSevenYearsOfBadHair #ThankfulItWasntMe Una foto publicada por Manolo Gonzalez Vergara, Esq. (@manologonzalezvergara) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 11:14 PST



Esta nueva experiencia profesional parece haberle dejado un buen sabor de boca al joven de 24 años, a tenor del mensaje de agradecimiento que ha querido enviar a todos los responsables de haber hecho posible su incursión en el modelaje, lo que podría dejar abierta la puerta de cara a una futura carrera en el mundo de la moda, en el que la propia Sofia Vergara ya hizo sus pinitos en Colombia antes de trasladarse a Estados Unidos y adentrarse en la actuación. (Archivo 'Me encanta que me confundan con la novia de mi hijo': Vergara).



"Gracias a la revista Paper y a Jimmy Marble por incluirme en el especial de este mes dedicado a Pedro Almodóvar. Y gracias también por permitir que me sentara al lado de Stevie DeFelice, espero no haberla traumatizado demasiado...", escribió Manolo González en su cuenta de Instagram junto a una retahíla de hashtags en los que hacía gala de su sentido del humor habitual, heredado sin duda de su madre: "#Hasta me duché para la ocasión #Quien quiera que rompiera el espejo se ha ganado siete años de pelo rebelde #Por suerte no fui yo".

El único hijo de la actriz colombiana, fruto de su primer matrimonio cuando aún era una adolescente, ya ha hecho sus pinitos como actor apareciendo en alguna de las numerosos proyectos de Sofía, incluyendo la campaña publicitaria para la marca de champús H&S, a pesar de que él se decantó por estudiar producción de cine en la universidad.