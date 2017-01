Señorita Colombia viaja a Filipinas para concursar en Miss Universo

Este jueves la señorita Colombia, Andrea Tovar Velásquez, viaja a Manila, Filipinas, para representar al país en el concurso de belleza Miss Universo que aunque se realiza en 2017 elige a la candidata de 2016. "Me siento muy ansiosa y muy feliz, con todas las ganas, el empeño y el compromiso que hemos tenido durante un año, espero que se vea reflejado en el próximo Miss Universo, vamos con muchas expectativas, creo que Colombia ha tenido una racha muy buena en los últimos años y espero que este año me pueda traer la corona, porque me he esmerado por ello y he trabajado con el corazón para lograrlo", dijo la reina a RCN. (Leer Presentador que se equivocó con Ariadna Gutiérrez será anfitrión de Miss Universo 2016).

La gala de elección y coronación se realizará el próximo 29 de enero, día en que se elegirá a la sucesora de Pia Alonzo Wurtzbach, quien finalmente fue coronada tras la equivocación del presentador Steve Harvey, quien había nombrado a la colombiana Ariadna Gutiérrez como ganadora de Miss Universo en la ceremonia que se realizó el 20 de diciembre de 2015. (Recordar Colombia, Miss Universo por dos minutos).



Andrea Tovar viaja con siete maletas llenas de vestidos de diferentes colores que le ayudarán a mostrar una imagen fresca, elegante, moderna y extrovertida, así como las técnicas en tejidos, texturas y mucho color que caracterizan al país. Como amuleto de suerte lleva en el equipaje los mismos zapatos que usó en la coronación como Señorita Colombia, los cuales tienen una cruz de San Francisco de Asís. También empacó otra cruz bendecida con la imagen del papa Francisco y un cascabel para llamar ángeles. (Leer Los obstáculos que superó Andrea Tovar, la Señorita Colombia 2015 - 2016).



La reina colombiana se siente preparada para enfrentar este reto de belleza, pues se preparó físicamente con un "entrenador personalizado y con una alimentación muy balanceada", e intelectualmente para "saber lo que está pasando en el país"; ya que tiene como objetivo "hablar de una Colombia que está en una transformación social gigante (…) el mundo tiene que ver a Colombia con otros ojos y hay que vender nuestras aves, nuestro folclor, y como vengo de una cultura tan ancestralmente arraigada".



Sobre sus fortalezas, la señorita Colombia dice que se destaca por "lo explosiva que suelo ser en la pasarela y todo eso se transmite a través de la seguridad".



Tovar Velásquez comentó que también aprendió a maquillarse y arreglarse sola, por lo que sabe "qué me queda bien y a conocer mis ángulos. He tenido personas que me han ayudado mucho en cuanto a maquillaje y a manejar el pelo. Además, el clima de Manila es muy húmedo y hay que aprender a manejar todo este tema".

Elección de Miss Universo 2016

La gala de Miss Universo 2016 se realizará el 29 de enero en Filipinas . La ceremonia va un año atrás porque en 2014 ningún país quiso realizar la gala, así que el dueño en ese entonces de la organización, Donald Trump (hoy presidente electo de Estados Unidos) decidió sacar adelante la gala en Miami, Estados Unidos, donde la colombiana Paulina Vega fue elegida como sucesora de la venezolana María Gabriela Isler (Miss Universo 2013).

Ese cambio de fecha afectó también al Concurso Nacional de la Belleza, que se lleva a cabo en Colombia desde 1934, y que debió cambiar la fecha de realización de noviembre a marzo. ¿La razón? Miss Universo y su representante comercial (IMG) informaron cambios en el certamen que fue vendido por Trump. En Colombia Jolie de Vogue dejó de ser el propietario de la franquicia de Miss Universo y pasó a manos de una cadena de televisión nacional.

Debido a que este año no se realizará Miss Universo, los concursos de los países deben ajustar sus parámetros para que en ningún caso existan dos reinas nacionales al mismo tiempo. Es decir, que si el Concurso Nacional de la Belleza se llevara a cabo en noviembre, el país tendría dos soberanas simultáneas: la nueva reina de Colombia y Jealisse Andrea Tovar Velásquez, actual señorita Colombia y quien representaría al país en el certamen universal que tendrá lugar en enero. La ciudad y el país que acogerá a las mujeres más bellas del mundo aún no ha sido definido.

Pero, según la regla, esta situación inhabilitaría a la candidata elegida en noviembre para participar en representación de Colombia en Miss Universo 2018. Por ese motivo, la Junta Directiva del concurso decidió aplazarlo hasta marzo del año entrante. De esta manera, la señorita Colombia elegida en marzo de 2017 podrán participar en Miss Universo 2018.

El cambio repentino supone un golpe a la economía de Cartagena, que para la semana de fiestas de la independencia se beneficia mayoritariamente de la actividad comercial que se vivía durante el Concurso Nacional de la Belleza. Lo que no queda claro de esta modificación es si será permanente o solo por el siguiente año. De acuerdo con la organización del evento, eso dependerá de las reglas que establezca Miss Universo para el próximo certamen.